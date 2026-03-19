Tres chacabuquenses detenidos con cocaína tras una persecución en la Ruta 7

Tres sujetos fueron detenidos el domingo al mediodía tras una persecución policial que comenzó en General Rodríguez y finalizó en la zona del peaje de Villa Espil, partido de San Andrés de Giles, sobre la Ruta 7. El caso tuvo su génesis en la localidad de Chacabuco.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder La Posta! Noticias, el procedimiento fue realizado por personal de la Policía Vial, que detectó un vehículo sospechoso mientras circulaba por el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 55, jurisdicción Gral. Rodríguez.

Cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes del automóvil (un Chevrolet Astra) los sospechosos se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una persecución que se extendió durante varios kilómetros.

Según informó la Municipalidad de Gral. Rodríguez, durante la huida los ocupantes del vehículo habrían efectuado disparos contra el personal policial, mientras intentaban escapar en dirección a la Autovía 7.

La persecución culminó en cercanías del kilómetro 88 de la Ruta 7, en la zona de Villa Espil.

En ese punto, el vehículo en el que se desplazaban colisionó contra un patrullero, lo que permitió a los efectivos reducir y detener a los tres ocupantes.

Tras el procedimiento, los policías realizaron una requisa del automóvil y encontraron dos envoltorios tipo “panes” con una sustancia blanca. Los tests realizados en el lugar confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,126 kilogramos. Además, en el vehículo se secuestró una bolsa con 86 gramos de hojas de coca.

Los tres sospechosos, de 20, 22 y 18 años, todos domiciliados en Chacabuco, quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la droga.

La causa quedó caratulada “Atentado y resistencia a la autoridad – Tenencia de estupefacientes para su distribución”.

Interviene el Juzgado Federal de Mercedes, a cargo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pintos, con la Secretaría Nº 4 del Dr. Gonzalo Garay.

Allanamientos en Chacabuco

Como ampliación del procedimiento, el magistrado ordenó tres allanamientos en domicilios de la ciudad de Chacabuco, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes para su distribución (Ley 23.737).

Los operativos fueron realizados por personal de la Superintendencia de Seguridad Vial.

Uno de los procedimientos se llevó adelante en una vivienda ubicada en Ruta 7 y Elguera Román. En el lugar no se hallaban moradores, pero se secuestraron diversos elementos de interés para la causa: una máquina contadora de billetes, una escopeta tipo all-shot sin numeración ni marca, cuatro bolsas con postas de goma, y un cuaderno con anotaciones de nombres, entregas y deudas.

Otro allanamiento se realizó en Catamarca al 650 donde fueron identificados varios moradores pero no se incautaron elementos.

El tercer procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en Gral, Artigas y La Rioja, donde se secuestraron dos teléfonos celulares, entre ellos un Motorola G15 de color verde.

Investigación en curso

Tras la persecución y los allanamientos, los tres jóvenes quedaron aprehendidos y a disposición de la Justicia Federal.

Durante el procedimiento no se registraron heridos, aunque el móvil policial que participó del operativo sufrió daños en el frente producto del choque.

La investigación continúa para determinar el origen de la droga, el destino que tenía y si existen más personas involucradas en la maniobra de distribución.

Foto y Fuente https://www.lapostanoticias.com.ar/