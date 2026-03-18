Servicio Alimentario Escolar con irregularidades: concejales exigen informes al Municipio

La concejal Maia Leiva presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para exigir respuestas urgentes ante la grave situación que atraviesa el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en el distrito de Junín.



En la iniciativa se advierte que “el Servicio Alimentario Escolar garantiza un derecho básico de niños, niñas y adolescentes, siendo en muchos casos la principal comida del día”, y que en los últimos días “se ha profundizado la falta de provisión de alimentos en numerosas instituciones educativas”.



El relevamiento realizado señala que distintos establecimientos —entre ellos CEC, escuelas primarias, secundarias y jardines— no han recibido carne ni pollo, e incluso en algunos casos no han recibido ningún tipo de mercadería, lo que obligó a las instituciones a improvisar menús sin los aportes nutricionales necesarios.



También se exponen situaciones puntuales donde “no se cuenta con insumos para el desayuno o merienda” y casos en los que la provisión se resolvió trasladando alimentos entre escuelas, “evidenciando la falta total de planificación”.



Desde el bloque se remarca que esta problemática está vinculada a la falta de oferentes en la licitación 2026 y a la interrupción del proveedor anterior, sin que se haya garantizado una solución a tiempo.



En este marco, el proyecto solicita al Departamento Ejecutivo un informe detallado y urgente sobre la situación del SAE, las causas de la falta de proveedores y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio.



Finalmente, se advierte que “la falta de previsión, planificación y respuesta oportuna pone en riesgo la calidad y continuidad del servicio alimentario, afectando directamente a los sectores más vulnerables”.