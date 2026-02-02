Se va armando el CarnavaLincoln 2026

El recorrido del carnaval 2026 comienza a tomar forma. El centro de la ciudad ya empieza a vestirse para la ocasión con todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de la fiesta.

Primero fue la instalación del techo lumínico. Luego, tímidamente, arrancaron a ubicarse las primeras cantinas. Y el viernes se inició el armado de un tremendo escenario.

Por esto, en el curso de los días es habitual ver cortadas las principales arterias céntricas de la ciudad, lo que genera algunos inconvenientes en el tránsito. No obstante, la interrupción de la circulación vehicular es necesaria por seguridad, tanto de los trabajadores como de los vecinos y vecinas que pasan por el lugar.

Esta semana vendrá la parte fuerte con la instalación de las cantinas faltantes, los foodtrucks del patio de comida y las gradas en la avenida Massey, lo que terminará de darle marco al desfile.

Este año las cantinas habilitadas, con sus contactos para reservas, son las siguientes:

Alas (avenida Massey y Caseros): 2355-506454.

Adialin (avenida Massey y Avellaneda): 2355-512506.

CAVUL (avenida Massey y Rawson): 2355-510934.

Club San Miguel (avenida Massey y Alvear): 2355-489652.

Club Atlético Argentino (avenida Massey y Güemes): 2355-474767.

Club de Leones (avenida Massey y Urquiza): 2355-511342.

Club Rivadavia (avenida Massey y Belgrano): 2355-530580.

Club Juventud Unida (avenida Massey y Moreno): 2355-555192.

Club Atlético El Linqueño (avenida Massey y Manuel Antas García): 2355-406800.

Centro Tradicionalista “El Parque” (avenida Massey y Ameghino): 2355-535802.

LincolnNet (avenida Massey, entre Moreno y Del Valle): 2355-443887.

Club Lincoln (avenida Massey e Ituzaingó): 02355- 422056.

Cine Club Jorge Newbery (avenida Massey, entre Rawson y Güemes): 2355-401690.

Pepperoni (avenida Massey, entre Urquiza y avenida 25 de Mayo): 02355-421957.

Por otro lado, desde la organización anunciaron que están disponibles las ubicaciones en las gradas para las noches del 6, el 7, el 8, el 14, el 15 y el 16 de febrero. Los interesados pueden adquirirlas a través de internet.

Desde la Municipalidad de Lincoln informaron: “Se encuentra habilitada la venta de ubicaciones en tribunas para el Carnavalincoln 2026. Los interesados en asistir a las noches del 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero ya pueden adquirir sus entradas de forma anticipada”.

Al respecto, desde la agencia de Carnaval agregaron que “la comercialización se realiza únicamente de manera online a través de la plataforma https://passevent.site/eventos. El valor de la ubicación es el mismo para todos los sectores y todas las noches, segmentado por etapas de venta”.

En el mismo sentido explicaron: “Actualmente se encuentra activa la primera preventa de entradas con precios promocionales. Lo mismo sucederá con la segunda preventa. En tanto, la venta general final poseerá un precio de $14.000 (más cargo por servicio), todo lo cual se informará a través de las redes sociales Instagram y Facebook del carnaval (@carnavalincoln)”.

UBICACIONES. El recorrido del carnaval artesanal contará con cuatro módulos de tribunas distribuidos de la siguiente manera:

T1: Avenida Massey, entre Avellaneda y Alvear.

T2: Avenida Massey, entre Alvear y Manuel Antas García.

T3: Avenida Massey, entre Manuel Antas García y el escenario.

T4: Avenida Massey, entre el escenario y Belgrano.

INGRESO Y CANJE. Desde la organización resaltaron que “el acceso a las gradas se permitirá exclusivamente con la pulsera oficial. Para obtenerla, los compradores deberán presentar el código QR de su entrada en el punto de canje físico ubicado en calles Belgrano y Rivadavia. Dicho puesto funcionará a partir de las 18.00 horas, únicamente los días de carnaval”.

