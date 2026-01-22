Carnavalincoln: Salen a la venta las ubicaciones en mesas y sillas de cantinas

La Municipalidad de Lincoln informó que ya está habilitada la reserva y compra de mesas y sillas de cantinas para el Carnavalincoln 2026. Según precisaron desde la Agencia de Carnaval, habrá un total de 14 cantitas de instituciones locales que tendrán a su cargo la atención de mesas y sillas para disfrutar cada una de las seis noches de desfile programadas: viernes 6, sábado 7, domingo 8 de febrero y sábado 14, domingo 15 y lunes 16 del mismo mes.

De esta manera, el público local y quienes lleguen a la ciudad para disfrutar de la fiesta máxima del Carnaval Artesanal podrán adquirir sus ubicaciones contactándose a los teléfonos de cada de una de las instituciones con cantinas autorizadas (se publican debajo). Los valores de una mesa y 4 sillas, tendrán un valor que van de los $25.000 a los $30.000, según el sector del recorrido en que se hallen. Cabe destacar que este valor rige para todas las noches de carnaval.

En este sentido, cada institución administrará las ubicaciones y comodidades según la preferencia del público, definiendo así también la posibilidad de incorporar o no sillas extras a cada mesa.

*Las cantinas y frentistas que ofrecerán mesas y sillas, y sus respectivos teléfonos de contactos, para reservar y/o comprar, son:

-Alas (Av. Massey y Caseros) 2355-506454

-Adialin (Av. Massey y Avellaneda) 2355-512506

-Club Cavul (Av. Massey y Rawson) 2355-510934

-Club San Miguel (Av. Massey y Alvear) 2355-489652

-Club Argentino (Av. Massey y Güemes) 2355-474767

-Club de Leones (Av. Massey y Urquiza) 2355-511342

-Club Rivadavia (Av. Massey y Belgrano) 2355-530580

-Club Juventud Unida (Av. Massey y Moreno) 2355-555192

-Club Atlético El Linqueño (Av. Massey y Antas García) 2355-406800

-Centro Tradicionalista “El Parque” (Av. Massey y Ameghino) 2355-535802

-Lincoln Net (Av. Massey e/Moreno y Del Valle) 2355-443887

-Club Lincoln (Av. Massey e Ituzaingó) (02355) 422056 (fijo)

-Cine Jorge Newbery (Av. Massey e/Rawson y Güemes) 2355-401690

-Pepperoni (Av. Massey e/Urquiza y Av. 25 de Mayo) (02355) 421957 (fijo)