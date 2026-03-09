AMPLIAMOS: Dos familias fueron las víctimas de delincuentes en Barrio Costa Verde

Una banda integrada por al menos cuatro delincuentes sorprendió esta madrugada a dos familias juninenses en el barrio cerrado Costa Verde, habrian ingresado por un pozo debajo del alambrado perimetral electrificado desde la zona que da a la Ruta 65

Los robos se cometieron entre los primeros minutos de hoy y cerca de las 3 de la madrugada, que fue cuando los delincuentes se dieron a la fuga.

Primero accedieron a un domicilio en el que se encontraba una pareja y luego al segundo, cuando sorprendieron a una familia –un matrimonio y sus hijos menores de edad– que estaba descansando.

Con sus rostros cubiertos de la misma manera que las manos –enguantadas–, ataron a las víctimas –no a los menores– y se apoderaron de todo tipo de elementos. Desde prendas de vestir, perfumes, algunas alhajas y una escasa cantidad de dinero.

Según trascendió, cerca de las 3:30 de la madrugada, cuando salían de la casa, los movimientos de los cuatro sujetos alertaron a un vecino que fue quien dio aviso a la seguridad del barrio y a personal policial.

Al detectarse la presencia de los individuos, se desplegó un operativo de rastrillaje dentro del predio ante la posibilidad de que los sospechosos permanecieran ocultos en la zona de lotes. Sin embargo, hasta el momento no se registraron detenciones.

En el lugar trabajó personal policial junto a funcionarios de la fiscalía de turno, quienes realizaron las primeras tareas de recolección de pruebas y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. El hecho guarda similitudes con el robo sufrido el año pasado por el vecino Facundo Morillo, caso que hasta la fecha no presenta detenidos ni imputados.