Nueva movilización en Junín con motivo del Día de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado se llevó a cabo una movilización en Junín que reunió a organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicales y vecinas de la ciudad. La convocatoria tuvo como eje visibilizar las luchas por la igualdad de derechos, el rechazo a la violencia de género y la defensa de políticas públicas destinadas a las mujeres y diversidades.

La actividad incluyó una concentración y posterior marcha por el centro de la ciudad, donde las participantes llevaron banderas, pancartas y consignas vinculadas a las demandas del movimiento. Durante la jornada también se escucharon intervenciones de referentes de distintos espacios, que pusieron el foco en las problemáticas que aún persisten en materia de desigualdad, acceso al trabajo y violencia de género.

Como cada 8 de marzo, la movilización en Junín formó parte de una jornada de protesta y reflexión que se replicó en distintos puntos del país y del mundo. La fecha busca recordar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y renovar los reclamos frente a los desafíos que aún quedan pendientes en materia de equidad.