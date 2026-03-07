Pesar por el fallecimiento de Ricardo Pagella

Se fue un histórico del deporte y periodismo juninense, muy relacionado al ámbito boxístico y basquetbolístico. Falleció Ricardo “Ripa” Pagella, algunos también lo conocían como “Pan de leche”.

Llegó a Junín desde un campo en Morse y en sus primeros años de vida, sus padres compraron una vivienda a metros del club Argentino. Estuvo por varios años como jugador hasta que luego le tocó ser entrenador. Cursos sus estudios primarios en la Escuela Nº1 y luego el secundario en el Colegio Marianista.

También fue árbitro de la Asociación Juninense de Básquet y de Bahía Blanca, y su pasión por el básquet estuvo estrechamente ligada al club Argentino. Era una costumbre verlo en todos los partidos que el “Turco” competía en las distintas categorías, fiel seguidor. Como árbitro también le tocó dirigir varios torneos provinciales. Otra de sus pasiones fue Sarmiento, era habitual verlo también en el estadio “Eva Perón”.

Luego de grande, incursionó en el periodismo deportivo local, incluso estuvo en los micrófonos de LT20 Radio Junín, en los años 2000, con amplio conocimiento del básquet y boxeo. Hace 15 días había sido jurado en un festival boxístico en la ciudad de Pergamino. Este último tiempo arrastraba ciertas complicaciones de salud.

Nota fuente laverdad