Petrecca quiere que provincia garantice el transporte escolar rural

El senador provincial y actual intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, presentó un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para que el Gobierno de Axel Kicillof explique la situación del transporte escolar rural en distintos distritos del interior de la provincia. El planteo surge a partir de las dificultades que se registran para garantizar el servicio, clave para que miles de estudiantes puedan asistir a clases.

“Un chico sin transporte escolar es un chico que el Estado deja afuera de la escuela”, advirtió el legislador al referirse a la problemática que afecta especialmente a zonas rurales, donde muchos alumnos dependen exclusivamente de ese sistema para trasladarse diariamente a los establecimientos educativos.

Según señaló Petrecca, cuando el servicio no funciona el impacto es inmediato en las comunidades educativas. “Hay chicos que pierden clases, familias que no tienen alternativas y una desigualdad educativa que se profundiza”, sostuvo.

En ese marco, el pedido de informes busca que el Ejecutivo provincial detalle cuál es la situación actual del servicio, qué medidas se están tomando para garantizar su funcionamiento y cómo se prevé resolver los inconvenientes que se vienen registrando en distintos puntos del interior bonaerense.

El senador remarcó además que el transporte escolar rural es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación en localidades donde las distancias y la falta de transporte público dificultan la asistencia de los estudiantes. “La educación empieza cuando un chico puede llegar a la escuela”, afirmó.