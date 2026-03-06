Clara Bozzano: “La Libertad Avanza está proponiendo eliminar las tasas que ellos mismos aprobaron”

La concejal de Fuerza Patria Junín, Clara Bozzano, opinó sobre el proyecto de ordenanza que presentó en las últimas horas el bloque de la Alianza La Libertad Avanza y que propone eliminar tasas municipales relacionadas a la habilitación de comercios.

Sobre la iniciativa de LLA, Bozzano dijo: “Realmente estamos sorprendidos. Básicamente porque están proponiendo eliminar las tasas que ellos mismos aprobaron. Esas tasas se aprobaron gracias al apoyo de ellos y ahora las quieren eliminar. Realmente no se entiende”.

Añadió: “En enero, en el Concejo tratamos la Ordenanza Fiscal e Impositiva, la cual regula los tributos municipales, es decir las tasas, derechos y contribuciones. Esta ordenanza también es la que define los valores y vencimientos anuales, y se aprobó junto al Presupuesto”.

Detalló: “En ese tratamiento de la ordenanza, los concejales de la Alianza LLA acompañaron y respaldaron todo lo que el Ejecutivo Municipal dijo. Esto fue en enero, y en ese momento los concejales de LLA no se opusieron a nada, al contrario. Increíblemente hoy están pidiendo eliminar lo que hace dos meses aprobaron”.

Completó: “Quizás los concejales de la LLA no se dieron cuenta, o no sabían lo que estaban tratando. No sé si es una cuestión de desinformación o de incapacidad. Pero llama mucho la atención. Cómo se puede pedir eliminar algo que vos mismo acompañaste hace dos meses. No tiene sentido, salvo que solo sea una cuestión de intentar quedar bien ante una sociedad que cada vez tiene más desconfianza en el rumbo del país”.

Finalizó: “Me parece lastimoso que la LLA quiera generar una ventaja con esto. El sector comercial de Junín está pasando un momento crítico y eso es producto del ajuste feroz que propone Milei”.

“Con esta propuesta de eliminar estas tasas nos están queriendo vender espejitos de colores. Es una postura lamentable, es poco serio, incongruente, hipócrita y desleal. Es querer engañar a los vecinos y vecinas de Junín”, finalizó Bozzano.