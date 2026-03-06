Vuelven las charlas del programa “Huerta en Casa”

El miércoles 11 a partir de las 18hs en el auditorio de la Secretaría de Desarrollo Económico (España 37) se llevará a cabo la primera charla del año dentro del programa mencionado, el cual apunta a promover una alimentación saludable entre los vecinos por medio del desarrollo de huertas orgánicas y la práctica del compostaje en los hogares.

Se trata del segundo año consecutivo de funcionamiento de esta propuesta de concientización y capacitación abierta y gratuita, por medio de la articulación de las áreas de Asuntos Agropecuarios, Ambiente y el Observatorio Nutricional y, en esta oportunidad, se procederá a la entrega del kit de semillas para la temporada otoño/invierno, más el sorteo de huerteros entre los asistentes.

Vale destacar que “Huerta en Casa” es un programa diseñado para promover la autoproducción de alimentos saludables, fomentar el consumo responsable y mejorar la gestión de residuos orgánicos en los hogares, a través de un enfoque práctico y accesible para que cada familia pueda desarrollar su propia huerta, aprovechar mejor los alimentos y contribuir al cuidado del medioambiente.

A propósito de la continuidad de esta iniciativa y la convocatoria para este primer encuentro del año, Jorgelina Meccia, coordinadora de Asuntos Agropecuarios, manifestó que “el próximo miércoles 11 vamos a lanzar por segundo año consecutivo del programa ‘Huerta en Casa’, compuesto por charlas y capacitaciones abiertas y gratuitas para todos vecinos de la comunidad con el objetivo precisamente de fomentar la práctica de las huertas en los domicilios”. Luego, indicó que “sumamos como siempre el plus aportado por el Observatorio Nutricional y la parte de compostaje con la Dirección de Ambiente”.

Seguidamente, Meccia señaló que “desde el Gobierno de Junín buscamos fortalecer estas prácticas en todos los vecinos, para que todos puedan acceder a estos productos naturales y orgánicos, independientemente de que tengan un espacio grande o no en sus hogares”. Al mismo tiempo, comentó que “en esta ocasión vamos a trabajar con el kit de semillas para la temporada otoño/invierno, con el correspondiente sorteo de composteras y los esperamos a todos los interesados”.

“La convocatoria para participar de esta nueva edición de ‘Huerta en Casa’ ya se encuentra abierta y todos aquellos vecinos que deseen participar pueden inscribirse por medio de la página oficial www.junin.gob.ar, u obtener más información por medio de las redes sociales de las áreas involucradas”, informó.

A su turno, Paloma Alladio, representante del Observatorio Nutricional del Municipio, resaltó el trabajo articulado con las otras áreas y señaló: “Vamos a aprovechar la ocasión para mencionar los nutrientes esenciales de cada uno de los alimentos cosechados con las semillas del kit, y la mejor manera de implementar una alimentación más saludable entre los vecinos a través de todos estos productos orgánicos”.

Por su parte, Bárbara Schwindt, coordinadora de Ambiente, expuso que “estamos muy contentos por continuar con este programa que tuvo mucho éxito el año pasado, que nos permite en nuestro caso proseguir con la política de capacitación y concientización ambiental por medio de la práctica del compostaje en los hogares”, y completó: “Es importante educar a la gente respecto al reciclado de los residuos orgánicos y promover el desarrollo de la economía verde a nivel local”.

Asimismo, Schwindt declaró que “vamos a sortear huerteros entre todos los participantes de la charla con el propósito de fomentar esta práctica en los hogares como bien dijo Jorgelina”, y aportó: “No hace falta tener un terreno o patio grande en los hogares, sino que se puede compostar en un balcón con estos huerteros de madera construidos con madera reutilizada”.

Para finalizar, expuso que “los esperamos a todos los que quieran participar de esta primera charla de ‘Huerta en Casa’, todos los interesados van a poder encontrar mayor información en nuestras redes sociales y por medio de la página ‘Ambiente Junín’”.