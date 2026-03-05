Dirigente de peso de LLA se sumó al área de Deportes del municipio

La Dirección de Deportes del Gobierno de Junín anunció la incorporación de Rubén “El Manso” Lorio a su equipo de trabajo, destacando su trayectoria vinculada al deporte local y, particularmente, al desarrollo del básquet en la ciudad.

El anuncio fue realizado junto a la secretaria de Desarrollo Humano, Melina Fiel; el subsecretario de Modernización, Deporte y Educación, Juan Campenni; y el director de Deportes, Diego Hortiguera, quienes remarcaron que su experiencia en distintas instituciones deportivas representa un aporte importante para seguir fortaleciendo las políticas deportivas del municipio.

Desde el área señalaron que la llegada de Lorio busca acompañar el crecimiento de los clubes y de las personas que practican deporte en Junín, poniendo en valor su recorrido dentro del ámbito deportivo y su conocimiento del funcionamiento de las entidades locales.

Además de su trayectoria en el deporte, Lorio es un dirigente con peso dentro de la estructura de La Libertad Avanza en Junín. En las últimas elecciones integró la lista de ese espacio como candidato a concejal, consolidándose como una de las referencias locales del armado libertario.

Su desembarco en la Dirección de Deportes se da en un contexto en el que el PRO y LLA buscan acercar posiciones. y Junín asoma como un terreno de fuerte disputa entre los dos espacios.