Se realizó la presentación oficial de las listas para la interna del Partido Justicialista

En la sede del Partido Justicialista se llevó a cabo la presentación oficial de las listas que competirán en las próximas elecciones internas del partido, previstas para el próximo domingo 15 de marzo.

Esta jornada definirá la nueva conducción partidaria local. En el encuentro participaron representantes de los diferentes distritos bonaerenses donde habrá competencia electoral.

En tal sentido, quien estuvo en representación de una de las listas que va a competir en nuestra ciudad (la numero 6, blanca) fue el gremialista Claudio Camilo.

Estuvo acompañado por los delegados de la lista, Maximiliano Moyano y Gastón Andriotti. Durante la actividad también estuvieron presentes autoridades de la mesa dentro de la junta electoral partidaria, entre ellas la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y quien ocupa uno de los ministerios en el gabinete del gobernador Cristina Álvarez Rodríguez.

En el marco de la organización del proceso electoral se confirmó que la votación se realizará con nueve mesas habilitadas y tendrá lugar en la Escuela Primaria número 1 de Junín, en el horario de 08.00 a 18.00.

La elección del lugar se debió al valor histórico de la escuela número 1, sede tradicional de las elecciones internas del justicialismo local y vinculada además al paso de María Eva Duarte de Perón por dicha institución educativa.

Otro de los puntos analizados fue la posibilidad de habilitar mesas en localidades cercanas del distrito, alternativa que finalmente fue descartada.

Por lo tanto la totalidad del padrón deberá sufragar únicamente en la escuela número 1.

El partido justicialista de Junín se encamina de esta manera a una nueva elección interna que definirá la conducción partidaria para el próximo mandato.