Fiorini abrió las sesiones en tono electoral y busca consolidarse como sucesor de Petrecca

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, encabezó este jueves la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso que combinó un repaso de gestión con fuertes definiciones políticas. El mensaje fue leído en el ámbito local como el inicio de su posicionamiento de cara a una eventual candidatura a intendente, en un escenario donde el oficialismo busca sostener el control del municipio tras la salida con licencia de Pablo Petrecca, quien además es cuñado de Fiorini.

El actual jefe comunal asumió hace tres meses luego de que su cuñado, Pablo Petrecca, dejara temporalmente el cargo, lo que lo colocó al frente del Ejecutivo municipal en un movimiento que, para parte del arco político local, consolidó la continuidad del esquema político familiar dentro del gobierno de Junín. En ese contexto, el discurso ante el Concejo tuvo también un fuerte tono personal y de agradecimiento. “Los que están viviendo conmigo esta nueva etapa, adaptándose a los cambios y a la exposición que implica esta responsabilidad. Ustedes saben cuánto amo a Junín y cuánto creo en esta vocación de servicio. Gracias, porque sin los valores que me enseñaron y sin su acompañamiento incondicional, hoy no estaría acá”, expresó.

Fiorini también buscó reforzar la idea de continuidad del proyecto político que gobierna la ciudad desde 2015. “Hace tres meses, cuando asumí, les dije que empezaba el segundo tiempo. El primer tiempo de la gestión fueron diez años que nos permitieron ordenar, hacer, recuperar y desarrollar las bases sólidas para poder construir un crecimiento sostenido”, sostuvo, en una clara reivindicación del ciclo iniciado por Petrecca.

Sin embargo, el escenario político local aparece lejos de estar cerrado. Mientras Fiorini intenta consolidarse como heredero natural del oficialismo municipal, desde La Libertad Avanza ya anticipan que buscarán disputar la intendencia con candidatos propios en 2027. En ese marco, la apertura de sesiones no solo funcionó como un balance de gestión, sino también como el primer movimiento de una carrera política que, en Junín, promete ser cada vez más competitiva.

