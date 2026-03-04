Un menor de 14 años conducía el vehículo involucrado en el fatal accidente entre Chacabuco y Chivilcoy

Un fatal accidente de tránsito se registró este martes por la mañana sobre la Ruta Provincial N°30, en el tramo que une las localidades de Chacabuco y Chivilcoy, cerca del kilómetro 476, en inmediaciones del Cementerio Parque de Chivilcoy. El siniestro múltiple involucró a tres vehículos, dejó una persona fallecida (Rodolfo Marcelo López) y mantiene a tres menores y a una mujer internados con lesiones de distinta consideración desde entonces.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana y fue protagonizado por un Volkswagen Gol Trend que, por causas que aún se investigan, mordió la banquina y perdió el control del rodado. Según pudo saber y publica Chacabuco en Red, el vehículo era conducido por un menor de 14 años, quien viajaba acompañado por dos otros menores de 16 años oriundos todos de Chivilcoy. El siniestro inició cuando este automóvil invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra un Volkswagen Gol Power que transitaba en sentido contrario y en el que viajaban un hombre y una mujer, ambos de Rawson.

El conductor del Gol Power, identificado como Rodolfo Marcelo López, de 52 años y domiciliado en Rawson, falleció en el lugar del choque. Su acompañante, Eliana Orellano, de 38 años, también oriunda de Rawson, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital para recibir atención médica.

Posteriormente, una camioneta Volkswagen Amarok, guiada por un vecino de Chivilcoy, colisionó por alcance con los vehículos ya accidentados. A diferencia del resto de los intervinientes, el conductor de la Amarok no presentó lesiones de importancia y fue atendido en el lugar.

Los menores que iban dentro del Gol Trend, incluido el conductor de 14 años, resultaron con heridas de consideración y permanecen internados en estado delicado en unidades de terapia intensiva, según informaron fuentes médicas locales. Las autoridades judiciales y policiales continúan con las pericias para esclarecer las causas del siniestro, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción del Departamento Judicial Mercedes.

