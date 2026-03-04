EDEN sigue construyendo espacios de diálogo con la comunidad

Como parte de la agenda 2026, EDEN articula instancias de diálogo con distintas Sociedades de Fomento de Junín para relevar necesidades y presentar los proyectos de obras previstos para cada zona.

En esta oportunidad, representantes de la empresa se reunieron con integrantes de la Comisión de la Sociedad de Fomento del barrio Mayor López. Durante la jornada se conversó sobre el estado del servicio, las obras y trabajos de mejora de red previstos para el barrio, además de otros temas vinculados al mantenimiento del sistema eléctrico.

Del encuentro participaron Cecilia Sarobe, Dario Erbojo, Víctor Manuel Judit y Patricia Biagetti, presidenta de la comisión, y en representación de la empresa estuvo presente el Jefe de la Sucursal, Julián Tenorio.

En las próximas semanas, autoridades de la distribuidora, continuarán con esta dinámica de trabajo junto a entidades barriales de Junín, con el objetivo de relevar necesidades y compartir información sobre las obras y acciones de mejora de la red previstas para distintos sectores de la ciudad.

“Estos espacios nos permiten escuchar a los vecinos, ordenar prioridades y comunicar con claridad las intervenciones planificadas para seguir fortaleciendo el servicio”, señaló Julián Tenorio.

Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica

Instagram EDEN (@edencomunica)

YouTube https://www.youtube.com/@EDENComunica

X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)