Guerrera y Arata respaldaron los reclamos de judiciales y docentes tras la apertura de sesiones

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el gobernador Axel Kicillof, dirigentes del Frente Renovador se refirieron al contexto en el que comenzó el año legislativo y manifestaron su respaldo a los reclamos salariales de trabajadores judiciales y docentes.

La vicepresidenta 4° del Senado bonaerense, Valeria Arata, señaló que la jornada se dio “en un clima triste”, al advertir que mientras el Poder Legislativo inicia su funcionamiento formal, el Poder Judicial se encuentra atravesado por medidas de fuerza.

“El Poder Legislativo empieza a funcionar pero en el Poder Judicial hay paro. Es un reclamo justo porque, comparados con Nación y Ciudad, nuestros judiciales están súper atrasados”, expresó Arata, al marcar la diferencia salarial que, según sostuvo, afecta a los trabajadores del sector en la provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, el vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, describió el inicio del período ordinario como un momento atravesado por un “clima adverso”.

“No solo porque la Provincia de Buenos Aires sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei, sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender”, afirmó.

Guerrera consideró que el conflicto docente debe resolverse a la brevedad y respaldó la demanda salarial del sector. “Esperemos que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”, concluyó.