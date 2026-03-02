El paro docente se siente en Junín

Hoy, los docentes interrumpen con un paro el inicio de clases por primera vez desde que Kicillof llegó al gobierno, hace seis años. Pero esa protesta se solapará con una huelga nacional contra la política educativa de Javier Milei, que tendrá lugar el mismo día.En Junín será muy importante la repercusión que tendrá la medida de fuerza según lo adelantaron los gremios.

En ese contexto, la convovcatoria de hoy podría contribuir a minimizar expresiones de descontento contra el gobernador.

Además, pararán los estatales de ATE y la Asociación Judicial Bonaerense, que nuclea a los empleados de los tribunales de la provincia.

La nueva fecha clave de esta negociación es el 13 de marzo: ese día se cargan los haberes de marzo en el sistema que liquida los sueldos del Estado provincial. Y si para entonces no hubo acuerdo, el conflicto podría profundizarse.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense en distintas etapas fue confirmando el paro de este lunes , por lo que el inicio del ciclo lectivo en la provincia no se desarrollará con normalidad en las escuelas públicas.

La medida fue ratificada luego de que no se alcanzara un acuerdo salarial en el marco de las negociaciones paritarias con el gobierno. Desde los sindicatos sostuvieron que la propuesta presentada es insuficiente frente a la inflación y que no recompone el poder adquisitivo del sector.

A través de un comunicado, los gremios también reclamaron la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la convocatoria a una paritaria nacional, el aumento del presupuesto educativo y la devolución de fondos que, según señalaron, Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires.

El paro implica que hoy no habrá clases en las escuelas públicas bonaerenses.

Silvia Velasco, secretaria general de SUTEBA Seccional Junín, manifestó respecto al vínculo con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: “no hablamos de una relación rota con Provincia ni mucho menos, pero sí atravesamos un momento de tensión y mucho malestar docente porque el salario viene perdiendo mucho poder adquisitivo”. Al mismo tiempo, afirmó que “sabemos que el máximo responsable de esta destrucción del poder adquisitivo es el Gobierno Nacional por las políticas de ajuste que viene implementando en educación y en la economía en general, pero lo cierto es que la Provincia es la responsable de nuestros salarios”.

La titular de la FEB en Junín, María Inés Sequeira, señaló: “este paro lo que veníamos analizando porque no había una propuesta que fuese superadora a lo que estaba, sumado a que tenemos una caída importantísima del poder adquisitivo. No hemos podido recuperar el salario”, afirmó.

La referente sindical subrayó que el descontento docente se viene expresando desde hace tiempo en las reuniones de delegados. “Venimos escuchando a nuestros docentes y a nuestros jubilados, y estábamos atentos a una situación de gran malestar por la pérdida del poder adquisitivo. Era algo que se esperaba.

Convocó Provincia

El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes y estatales a retomar las negociaciones por aumento de salarios, una decisión que se tomó a solo 48 horas del paro que ambos sectores realizan hoy.

El detalle del llamado que definió el ministerio de Economía provincial indica que habrá dos reuniones el miércoles, una con los docentes -a las 11- y otra con las centrales que nuclean a los estatales de la administración central, a las 13.

La convocatoria marca la continuidad de una paritaria que el gobierno evitó cerrar por decreto pese a que los gremios lanzaron el paro luego de rechazar la oferta del 3% para febrero, en un intento por no agravar el conflicto.

Aunque no se sabe aún si habrá una propuesta que supere aquella cifra, fuentes gremiales y del Ejecutivo habían confirmado a DIB contactos informales para intentar acercar posiciones y avanzar con nuevas reuniones oficiales luego de que eso hubiese ocurrido.