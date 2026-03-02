Petrecca contra el paro docente: Advirtió intereses políticos detrás de la protesta 

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, volvió a pronunciarse a favor de declarar la educación como servicio esencial, una postura que reabre el debate sobre el alcance del derecho a huelga docente y el rol del Estado frente a los conflictos salariales del sector.

A través de un mensaje público, el dirigente sostuvo que “la educación es el punto de partida para el desarrollo, la igualdad y el futuro de nuestros chicos” y afirmó que el sistema educativo “no puede estar sujeto a disputas políticas ni a conflictos permanentes”. En ese marco, insistió en la necesidad de avanzar con su declaración como servicio esencial, al considerar que “las familias no pueden ser rehenes de esas tensiones”.

Sin embargo, su planteo no está exento de cuestionamientos. Distintos sectores sindicales y especialistas en educación advierten que la declaración de esencialidad podría implicar restricciones al derecho constitucional de huelga, una herramienta históricamente utilizada por los trabajadores para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

El jefe comunal argumentó que “todos los chicos tienen el mismo derecho a educarse y cada día sin clases es una oportunidad que se pierde”, aunque evitó referirse a los reclamos estructurales del sistema educativo, como el financiamiento, la situación salarial docente y las condiciones de trabajo en las escuelas, aspectos que suelen estar en el origen de los conflictos que derivan en medidas de fuerza.

En su mensaje, Petrecca también aseguró que desde Junín apuestan “al diálogo, a la responsabilidad y a poner a los alumnos primero”, y definió que “gobernar es ordenar prioridades y sostener lo importante”. No obstante, sus declaraciones se inscriben en un contexto de creciente tensión entre distintos sectores políticos y gremiales respecto del funcionamiento del sistema educativo y las herramientas para garantizar su normal desarrollo.