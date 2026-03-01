El Festival del Parque celebró su 17ª edición

La Rotonda de los Pescadores, en el Parque Natural Laguna de Gómez, fue escenario de una nueva edición del Festival del Parque, que en su 17° realización volvió a convocar a vecinos de Junín y la región en una propuesta libre y gratuita pensada para toda la familia. Con shows en vivo, food trucks, emprendedores y un importante apoyo del público, el evento reafirmó su lugar como uno de los clásicos culturales del verano en la ciudad.

Durante la jornada se presentaron en el escenario “Gastón Barral”, artistas locales como Yannnel Tilbe, Tres Bailarinas, Vane Díaz, Mariano Guevara, Ema Medrano y el Ballet Huellas Argentinas, ofreciendo una grilla diversa que combinó música y danza en un entorno natural privilegiado. Este evento no solo puso en valor el talento artístico juninense, sino que también generó un fuerte movimiento turístico y económico en uno de los espacios más emblemáticos del distrito.

Antes de subir al escenario, Mariano Guevara, organizador del festival, expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y destacó el crecimiento sostenido del evento a lo largo de los años: “Agradezco profundamente a los vecinos y también a la gestión del Gobierno de Junín que me acompaña hace tantos años, de la mano de Luis Bortolato, el ‘Tuta’ y todo el equipo, que son quienes apoyan este evento que comenzó hace 17 años junto a Gastón Barral, que hoy ya no está, pero lo estamos homenajeando”.

Asimismo, recordó los inicios del festival y su evolución hasta consolidarse en el Parque Natural Laguna de Gómez, y contó: “Esto comenzó en el Parque Borchex y luego, cuando la laguna pasó a llamarse Parque Natural, vimos la opción de trasladarlo acá y desde entonces se realiza en este lugar emblemático, siempre fue de manera libre y gratuita, es decir, no se cobra absolutamente nada, la gente viene con su reposera, trae su mate y disfruta de una linda tarde en la laguna, que volvió a resurgir y está lista para recibir a todos”.

Entre los vecinos que disfrutaron del Festival, Sofía Martínez, vecina de Junín, valoró: “Es hermoso ver la laguna así de llena de vida, con música y familias disfrutando, estos eventos nos hacen sentir orgullosos de nuestra ciudad”.

Desde General Arenales, Marcelo Quiroga comentó: “Vinimos en familia porque siempre escuchamos hablar del festival y la verdad que nos sorprendió la organización y la cantidad de gente, es una propuesta que invita a quedarse y recorrer”.

Al mismo tiempo, Carla, emprendedora de cerámica, señaló: “Nos sorprende la concurrencia, estos eventos son fundamentales porque nos permiten trabajar con mucha fluidez y darnos a conocer, se nota el acompañamiento del Municipio y eso nos impulsa a seguir apostando”.

Por otra parte, Damián, artesano de la ciudad, afirmó: “Estamos todos muy agradecidos con el club de emprendedores por permitirnos formar parte, el Festival del Parque ya es un clásico, siempre hay buena respuesta del público y para nosotros es una oportunidad importante para mostrar nuestro trabajo”.

Entre los artistas locales que participaron, Vane Diaz, artista local, expresó su emoción tras participar por primera vez en el Festival del Parque, destacando la importancia de que “se generen espacios para músicos que están dando sus primeros pasos en el camino del folclore, valoramos mucho el acompañamiento del Gobierno de Junín en la organización de un festival gratuito y abierto a toda la comunidad, sin dudas este tipo de propuestas permiten que las familias disfruten de la música y también conozcan y redescubran la Laguna de Gómez, un espacio que, cada día está más lindo”.

Por último, desde el Ballet Huellas Argentinas remarcaron: “Participar del festival nos permite mostrar el trabajo que realizamos durante todo el año y acercar nuestras raíces culturales a vecinos y visitantes”.