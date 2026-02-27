Arata juró como vicepresidenta del Senado bonaerense

Se llevó a cabo la sesión preparatoria donde se designaron las senadores y senadores que estarán al frente de las vicepresidencias de la Cámara Alta.

La vicepresidencia primera estará a cargo del senador Mario Ishii; la vicepresidencia segunda será de Ayelén Durán; la vicepresidencia tercera será ocupada por Gonzalo Cabezas; la vicepresidencia cuarta estará a cargo de Valeria Arata; para la vicepresidencia quinta fue designado Alex Campbell; y Germán Lago queda al frente de la sexta vicepresidencia.

Tras la designación, la senadora Valeria Arata dejó sus sensaciones en las redes, donde expresó su "su profundo agradecimiento a mis compañeros del Senado por la confianza y el acompañamiento, a mis compañeros del Bloque Fuerza Patria y especialmente a Malena Galmarini, Marcos Pisano y a Sergio Massa por el apoyo y la consideración para asumir la responsabilidad de ser designada a cargo de una de las Vicepresidencias de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires".

"Asumo este desafío con enorme compromiso, responsabilidad y la convicción de seguir trabajando por una provincia más justa, inclusiva y con oportunidades para todas las familias", amplió.

Y agregó: "Gracias por la confianza. Seguimos trabajando, con diálogo y vocación de servicio, para representar de la mejor manera a todos los bonaerenses".