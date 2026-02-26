Quebró una tradicional empresa láctea de nuestra zona y dejó a 140 empleados sin trabajo

La histórica empresa La Suipachense, con más de 70 años de actividad en nuestra región, fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes. La decisión judicial confirmó el cierre definitivo de la planta y dejó sin empleo a 140 trabajadores, luego de un prolongado período de inactividad y conflictos laborales.

La compañía, que operaba bajo la razón social Lácteos Conosur SA y estaba controlada por el grupo venezolano Maralac, llegó en sus mejores tiempos a procesar hasta 250.000 litros diarios de leche, con una fuerte inserción en la producción regional. De hecho, en muchas ciudades de la zona, como Chacabuco, funcionaron comercios que vendían exclusivamente sus productos. Sin embargo, la falta de actividad, el deterioro financiero y el incumplimiento de compromisos laborales y comerciales aceleraron su colapso.

El fallo dispuso la inhabilitación definitiva de la firma, la inhibición general de bienes y también alcanzó a Jorge Luis Borges León, responsable de la administración. El directivo quedó inhabilitado y deberá solicitar autorización judicial para salir del país mientras avanza el proceso de liquidación, en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la parálisis total de la planta durante, por lo menos, los últimos tres meses. En ese período no se generaron ingresos ni se cumplió con el plan de acción requerido por la Justicia para intentar revertir la situación. La falta de respuestas derivó en protestas y acampes de los trabajadores frente al establecimiento, con el acompañamiento de vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

“La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente tres meses, lo que agrava de manera extrema la situación de los trabajadores y torna inviable cualquier intento de reactivación”, señaló el fallo.

El cierre de La Suipachense se da en un contexto adverso para la industria. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las ventas del sector registraron en diciembre de 2025 una caída mensual del 0,4% y una baja interanual del 1,1% en volumen.