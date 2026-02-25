Fiorini recibió a integrantes del Consejo Escolar y les hizo entrega de un cheque

El intendente Juan Fiorini recibió este martes, junto al secretario General del Municipio, Manuel Llovet, a la presidente del Consejo Escolar de Junín, Rosana Morando, quien estuvo acompañada por Soledad Artime y Analía Gutierrez para hacer entrega de un cheque correspondiente al Fondo por alquiler de Banquinas, como también repasar el plan de obras 2025/2026 que el Municipio se encuentra ejecutando en los establecimientos educativos.

Luego del encuentro, el intendente Juan Fiorini expresó: “Desde la gestión seguiremos invirtiendo en educación como todos los años, con el propósito de mejorar la infraestructura de todas las escuelas para que estén en condiciones y que los alumnos puedan estar seguros dentro de las aulas y estudiar como corresponde.

Al mismo tiempo, subrayó que “en este marco, otro de los puntos fuertes en materia educativa tiene que ver con el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar para que los chicos y chicas cuenten con los nutrientes necesarios para su desarrollo”.

Asimismo, Fiorini consideró que “el Gobierno de Junín mantiene un trabajo en conjunto durante todo el año con el Consejo Escolar, con el objetivo de seguir acompañando a las comunidades educativas”.

Por último, el intendente de Junín remarcó que “nuevamente, como todos los años, nos reunimos con las autoridades del Consejo Escolar para hacer entrega de este fondo, que surge por la recaudación por el alquiler de las banquinas, por alrededor de 4 500 000 pesos".