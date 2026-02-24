En Junín podés elegir cómo pagar tu viaje

La apertura del sistema SUBE a nuevos medios de pago continúa avanzando y ya está disponible en las líneas de colectivos que circulan por las localidades del norte bonaerense, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy, ampliando las opciones para abonar tu pasaje.

Medios de pago disponibles

En colectivos de estas seis localidades es posible pagar con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Tarjeta SUBE, en su versión física o digital.

Código QR.

Cómo pagar el colectivo

Con tarjetas sin contacto o dispositivos NFC: acercá la tarjeta, celular o reloj al validador hasta que la pantalla confirme la operación.

Con código QR: generá el código desde la billetera electrónica y acercalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Tarifa y beneficios con SUBE

El valor del pasaje es el mismo, sin importar el medio de pago elegido.

Si pagás con tu SUBE física o digital conservás los beneficios de la Tarifa Social Federal y los descuentos locales.

Además, está disponible la funcionalidad Atributo a Bordo, que permite activar o actualizar beneficios sociales directamente en el validador de pago del colectivo.

Un paso más en la modernización del sistema SUBE

La incorporación de más medios de pago en colectivos forma parte del proceso de modernización del sistema SUBE y se lleva adelante a través del trabajo conjunto de la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA responsable del desarrollo y la administración del sistema en más de 60 localidades del país.