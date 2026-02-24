Robo a mano armada en un local de Pronto Pago

Un nuevo hecho de inseguridad se vivió en la ciudad. En este caso un delincuente armado ingresó a la firma Pronto Pago, ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Bentancourt y logró apoderarse de una importante suma de dinero tras amenazar al personal del lugar.

Según publica Democracia, de acuerdo a la información oficial, un motociclista ingresó al comercio y, amedrentando al personal con un arma de fuego, se apoderó del dinero de la caja registradora para luego darse a la fuga.

El hecho fue denunciado minutos después en sede policial y es investigado por la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Junín. Según trascendió, el autor del robo actuó solo y llevaba colocado un casco protector que le cubría la cabeza, lo que dificultó su identificación.

En cuanto al botín, se indicó que el monto sustraído fue de un millón de pesos.

Fuente democracia