Alrededor de 150 nadadores participaron del Cruce de Natación de los 5000 metros

Desde el Municipio señalaron que estas tareas forman parte de un esquema de mantenimiento permanente que se fortaleció con la incorporación de tres nuevas motoniveladoras y una retroexcavadora, lo que permite ampliar la capacidad operativa y mejorar los tiempos de respuesta en todo el distrito.

Dándole fin al cronograma de los tradicionales cruces de natación, éste domingo se llevó a cabo el mayor, de 5000 metros. Lautaro Roche, de Junín, fue el ganador, seguido por Ariel Valdes, en segundo lugar y Alberto Orsini, tercero. Ivan Perkusik y Mateo Olano completaron los primeros cinco lugares. Maitena Berdezagar, fue la ganadora en la categoría Damas, llegando en octava posición en la clasificación general.

De esta manera, y después de muchos años por la sequía, la Laguna de Gómez volvió a ser sede de una de las competencias de natación más importante de la Argentina, reglando un marco natural maravilloso tanto para los competidores como para los acompañantes y familiares. También se llevó a cabo un nuevo cruce promocional de 400 metros para menores.

Diego Hortiguera, director de Deportes del Gobierno de Junín, expresó que «sin dudas estamos muy felices de que en este 2026 hayamos podido recuperar y completar todas las instancias de estos cruces de natación, impulsados por el Gobierno de Junín. Queremos agradecer a todos los nadadores que a pesar de la reprogramación, hoy se hicieron presentes para competir. Estamos muy orgullosos sobre cómo se desarrolló todo y destacar el gran trabajo de los profesores de la dirección de Deportes para que esto fuera posible y también a todo el equipo de guardavidas».

«Algo para destacar es que en todos los cruces de este año, el de 1200, 2500 y este de 5000 metros, más del 50 por ciento han sido nadadores de otras ciudades, y esto es algo no menor, porque estamos hablando no sólo de deportes, sino también, de potenciar el turismo y que muchos más conozcan la ciudad», afirmó por último.

Por su parte, Diego Cuadrado, integrante de la dirección de Deportes y referente de la escuela municipal de natación, indicó que «lo de hoy ha sido toda felicidad, Junín recuperó los cruces y los recuperó haciéndolos de manera tradicional, habla de lo que es el deporte de Junín y la importancia de la ciudad como referente nacional. Nadadores de las provincias de Córdoba, Santa Fe y de varias ciudades de la provincia de Buenos Aires desean venir a Junín a participar de estos cruces, sobre todo los de 2500 y 5000 metros, porque para los amantes de la natación se trata de un evento fabuloso, en un marco espléndido como es el Parque Natural Laguna de Gómez».

Finalmente, Brenda Barbieri, directora de Desarrollo Humano, agregó: «Estamos muy contentos por la convocatoria y por seguir posicionando a Junín, como se dijo, como referente nacional del deporte y el turismo»