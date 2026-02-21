Se conocieron los ganadores del Carnavalincoln 2026

La Municipalidad de Lincoln informa que en la tarde del viernes 20 de febrero, tal como estaba previsto, la Agencia Municipal de Carnaval dio a conocer el listado con los ganadores para cada una de las categorías que formaron parte de la edición 2026 de nuestra fiesta mayor. En total, la reciente edición del Carnavalincoln repartirá más de $400.000.000 en premios para todas las categorías que ingresaron al sistema de competencia: carrozas, cabezudos, mini carrozas, máscaras sueltas, motivos especiales, atracciones mecánicas, grupos de autos, comparsas, carros musicales, batucadas, innovación y disfrazados.
Desde la organización del carnaval artesanal linqueño informaron que, tras la calificación y el fallo del jurado que estuvo a cargo de la evaluación de los motivos que participaron de la presente edición, la nómina de ganadores quedó establecida de la siguiente manera:
CARROZAS
1° “El Empujong” (N° 14 - Carlos Rivero y Raúl Traversa)
2° “Policía montada” (N° 65 - Paolo Ruffini y Bautista Ruffini)
3° “Destino final” (N° 49 - Luis Pérez, César Colombi y Sebastián Ogni) - PREMIO COMPARTIDO
3° “Será escape perfecto” (N° 57 - Fernando Manzano) - PREMIO COMPARTIDO
5° “Bob es ponja y Patricio Argentino” (N° 50 - Carlos "Toco" Carrizo)
6° “Una quimera anda suelta” (N° 91 - AMALAS)
7° “Día de prueba” (N° 7 - Gustavo Arenas)
8° “De esta lado es otra cosa” (N° 107 - Julio Bihurret y Cristian Nessi)
*Mención especial:
Carro “Super Caú Caú” - (N° 61 - Caú Caú Mixto
Carro “El reino de los elementos” - (N°30 - GRES Emperadores)
MINI CARROZAS
1° “Sembrando pánico” (N° 14 - Luis Rivero) + MENCIÓN ESPECIAL
2° “Fía Toro” (N° 17 - Raúl Traversa y Carlos Rivero)
3° “La Cobra Dora” (N° 53 - Cristian Garduño y Valentín Garduño))
4° “Los colimbas se divierten” (N° 58 Fernando Manzano) - PREMIO COMPARTIDO
4° “Qué pavote” (N° 64 - Paolo Ruffini y Bautista Ruffini) - PREMIO COMPARTIDO
6° “Orquesta de señoritas” (N° 68 - Daniel Luengo)
7° “Los hermanos Peralta” (N° 43 - Gustavo Arenas)
8° “Se cae de Maduro” (N° 48 - Luis Pérez, César Colombi y Sebastián Ogni)
9° “Llorandote” (N° 35 - Facundo Passone)
10° “Armando Esteban Quito” (N° 19 - Nicolás Clavero)
11° “The Doors” (N° 93 - Fabián Hernández)
12° “Pase a planta permanente” (N° 24 - Eros Bernardi)
13° “Cuidado: perrito travieso” (N° 45 - Juan Alberca)
14° “Alta colmena” (N° 80 - Zulma Zárate y Noemí Zárate)
15° “Paseo de gatos” (N° 39 - María del Carmen Britos)
*Premio estímulo: "Gui, el constructor" (N° 38 - José Luis Garmendia)
CABEZUDOS
1° “Rebajas” (N° 101 - César Colombi)
CABEZUDOS INICIAL
1° “Pa´ya voy” (N° 103 - Benicio Colombi)
2° “Stitch” (N° 126 - Nancy Almaraz)
3° “Te voy a dar Tung” (N° 79 - Zulma Zárate y Noemí Zárate)
MÁSCARAS SUELTAS
1° “A las chapas” (N° 15 - Raúl Traversa y Carlos Rivero)
2° “Más culo que cabeza” (N° 47 - Luis Pérez, César Colombi y Sebastián Ogni)
3° “A ver si ahora me tomás en serio” (N° 11 - Gustavo Arenas)
4° “Tu cantante” (N° 42 - Pedro Biffi) - PREMIO COMPARTIDO
4° “Gitana me vuelves loco” (N° 44 - Pablo Alfonso) - PREMIO COMPARTIDO
6° “Con la soga al cuello” (N° 10 - Santiago Crebay)
7° “Toca de oído” (N° 20 - Nicolás Clavero)
DISFRAZADOS
1° “Rosca floja” (N° 137 - Claudio Viola y Julián Viola)
2° “Otra vez con la Reina Isabel” (N° 131 - Marta Chaperón)
3° “Conan el bárbaro” (N° 135 - José Luis Alfocea)
4° Moni buscando a Pepe (N° 130 - María Heredia)
5° “Girasolazo” (N° 133 - Cristian Pérez)
6° “Corriendo la noticia” (N° 141 - Luciana Maccaroni)
7° “Alma” (N° 139 - Julia Sigliano)
8° “Ladrón de sueños” (N° 140 - Laura Khalloub)
9° “El Único” (N° 129 - Cristian Alberto Rodríguez)
10° “La vuelta de Rosita” (N° 142 - Mariela Rosas)
Premio estímulo:
-"Stitch" (N° 132 - María Esther Lado)
-"Lilo" (N° 12 - Liliana Barbieri)
-"Apicultor 3%" (N° 84 - Zulma Zárate)
-"La Reina" (N° 83 - Noemí Zárate)
-"Drag queen" (N° 138 - Vida Moreno)
*Mención especial:
-“Con cuál me quedo” (N° 134 - Francisco Andrés Davín)
ATRACCIÓN MECÁNICA CAT. A
1° “Piezas sueltas” (N° 32 - Juan Oscar Ruiz) + MENCIÓN ESPECIAL
2° “No me gusta el verano, estoy sudando” (N° 67 - Diego Gutiérrez)
3° “¿Qué es: un 12 ó un 3CV?” (N° 31 - Isaías Ruiz)
4° “Cangureando” (N° 23 - Miguel Alberto Pereyra)
5° “Vendí mi caballo alazán para comprarme un robot…”(N° 2- Juan Miguel Greco)
6° “Poco pique” (N° 72 - Carlos Aguiar)
7° “Esto es lo que me dio Alpine: una tortuga” (N° 66 - Alejo Gutiérrez)
8° “El bote pirata” (N° 110 - José Topa)
ATRACCIÓN MECÁNICA CAT. B
1° “Super salchicha” (N° 28 - Roxana Pomarco - Ian Topa)
Premio estímulo:
- “Yo sí que me tiro un bidón” (N° 3 - Juan Miguel Greco)
- “Llegó la diversión a Lincoln” (N° 75 - Abel Ceballos)
GRUPO DE AUTOS
1° “Autos Maniáticos” (N° 70 - Gastón Zárate)
BATUCADAS
1° “High school musical” (N° 76 - Samba Axé)
2° “Órbita 33” (N° 36 - Misterbanda)
3° “La galaxia perdida” (N° 33 - Escorpio)
4° “Masturchef” (N° 69 - Masturbanda)
5° “Rey Olodum” (N° 21 - Shembé)
BATUCADAS CAT. PROVINCIALES
1° "Ballroom de carnaval" (N° 119 - Poco Pique)
2° "Llamado de la jungla" (N° 121 - Samba E)
3° "Home run" (N° 22- Filho do Samba)
4° "10 años" (N° 29 - Batuke)
COMPARSAS
1° “El reino de los elementos” (N° 30 - GRES Emperadores)
2° “Super Caú Caú” (N° 61 - Caú Caú Mixto)
3° “El origen” (N° 25 - Unidos do Samba)
4° “Cambiá esa cara” (N° 37 - Nuevo Imperio)
5° “Ubuntu” (N° 112 - La Fusión)
6° “Conexiones mágicas” (N° 59 - GRES Chimichurri)
7° “Reflejos” (N° 27 - Fénix)
CARROS MUSICALES
1° “No va pa'l mar” (N° 55- Ramiro Bártoli) + MENCIÓN ESPECIAL
2° “Sagitario con luna en Acuario” (N° 60 - Carlos Raúl Martínez)
3° “Lo viejo funciona” (N° 18 - Pedro Pasquali)
4° “La voz linqueña” (N° 1 - Jorge "Indio" Cabral)
5° “Los tumba dora” (N° 34 - Facundo Passone)
6° “Cumbia campera con Los Adami” (N° 87 - Juan Carlos Adami)
7° “Somos carnaval” (N° 41 - Marcos González)
*Músico destacado: Juan Adami (Percusión)
INNOVACIÓN
*Premio desierto (no califican)
*Mención especial:
-“Corto de presupuesto” (N° 26 - Gustavo Lemos)
-“Zona de perreo” (N° 62 - Gustavo Lemos)
-“Venecianos” (N° 105 - Lucas Medina)
El jurado a cargo de la calificación estuvo conformado por las siguientes personas de acuerdo a las distintas categorías:
-En cartapesta: Fernando Borges, Roberto Carlos Rovallo, Miriam García, Guillermo Depratti y Rubén Reyna.
-En atracciones mecánicas y grupos de autos: Carlos Alberto Olivieri, Rubén Adalberto Paggio y José María Pérez.
-En cuerpo de baile: Damián Riva, Nerea Yoseli Carnevale Covino y Carina Bradanini.
-En carros musicales y percusión: Santiago Leva, Jorge Manuel Hinojosa y Joaquín Alberto Pérez.