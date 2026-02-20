Llamado a la comunidad para promover una pesca responsable en Laguna de Gómez.

En el marco de las políticas públicas de cuidado ambiental y preservación de los recursos naturales que el Gobierno de Junín impulsa de manera sostenida en todo el Partido, se reforzó el llamado a la comunidad para promover una pesca responsable en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Desde el Municipio se recordó que, junto al trabajo preventivo y educativo, se lleva adelante un patrullaje permanente por parte de las fuerzas de seguridad, y que ante el incumplimiento de la normativa vigente ya se están labrando las infracciones correspondientes, con sanciones para quienes no respetan las medidas, cupos y condiciones habilitadas para la pesca deportiva.

En este contexto, se puso especialmente en valor el trabajo permanente que se desarrolla desde la Estación Hidrobiológica Municipal, donde se llevan adelante acciones de educación ambiental, cría y resiembra continua de pejerrey, con más de cuatro millones de ejemplares sembrados desde el 2024, incluso durante períodos complejos como la sequía. Asimismo, se informó a la comunidad que se encuentran habilitados distintos canales para denunciar prácticas irregulares vinculadas a la pesca, como la línea 147 y el programa Ojos en Alerta, herramientas fundamentales para fortalecer el control, la concientización y el cuidado del Parque Natural.

Respecto de esto, Viviana Lobato, médica veterinaria a cargo de la Estación Hidrobiológica de Junín, expresó su preocupación por los hechos detectados durante los operativos de limpieza, donde fueron encontradas bolsas con pejerreyes en los cestos de residuos del balneario y señaló que “se trata de situaciones lamentables que evidencian la falta de conciencia de algunos pescadores, desde la estación se viene trabajando intensamente desde hace años no solo en la resiembra continua de pejerrey, sino también en la educación ambiental dirigida tanto a vecinos como a turistas y estudiantes”.

“Una de las funciones principales de la estación es la siembra permanente de huevos embrionados, alevinos y juveniles de pejerrey en las lagunas del Partido, esta es una tarea que se realiza de manera constante y planificada, y a esto se suma una labor educativa diaria, ya que la estación recibe todos los días a escuelas durante el periodo de ciclo lectivo, visitantes y pescadores, a quienes se les explica el proceso de cría del pejerrey y la importancia de respetar la reglamentación vigente”, explicó sobre el funcionamiento que lleva adelante el lugar.

En ese marco, la responsable del espacio hizo hincapié en la actividad deportiva y recordó: “Las tres lagunas del Partido de Junín están destinadas exclusivamente a la pesca deportiva de pejerrey y para practicarla es obligatorio contar con licencia de pesca y utilizar únicamente caña, están prohibidas artes de pesca como redes de arrastre, redes de malla, robadores o “medio mundo”, y esto debe respetarse, tanto las medidas como los cupos establecidos, la longitud mínima permitida para la captura es de 25 centímetros, medidos desde la boca hasta el extremo de la aleta caudal, y el cupo máximo es de 25 piezas por pescador por día”.

En continuidad, Lovato explicó que “el trabajo que se realiza en la Estación Hidrobiológica es el resultado de años de esfuerzo, planificación e inversión por parte del Municipio, los reproductores no se obtienen de un día para el otro, sino que se crían desde huevos provenientes de ejemplares adaptados al cautiverio, lo que permite completar todo el ciclo del pejerrey dentro de la estación, es por eso que respetar las normas mencionadas anteriormente”.

“Es un proceso largo, que demanda tiempo, recursos humanos y una inversión constante del Municipio, pero que hoy nos permite contar con reproductores propios y sostener la resiembra de nuestras lagunas, la estación nunca dejó de trabajar, ni siquiera durante la pandemia o en los períodos de sequía, lo que fue clave para preservar la especie”, sostuvo y luego agregó: “Desde la recuperación del nivel de agua de las lagunas, en 2024, se sembraron aproximadamente dos millones de huevos ese año y otros dos millones durante 2025, alcanzando así un total de cuatro millones de pejerreyes sembrados en este período, nuestro accionar es continuo y va a empezar a dar sus frutos, pero seguimos trabajando para garantizar el futuro de la pesca deportiva”.

Por último, Lovato convocó a vecinos y visitantes a acercarse, informarse y comprometerse con el cuidado del recurso, luego se refirió a la actividad diaria de la Estación Hidrobiológica y recordó: “Este espacio ubicado en el Parque Natural se encuentra abierto todos los días, de 8 a 17 horas, incluidos los fines de semana, cuando el espacio está especialmente preparado para recibir visitas, tanto durante la semana como los fines de semana, todas las personas que se acercan son recibidas y pueden realizar una recorrida guiada para conocer el trabajo que se lleva adelante, mostramos todo el proceso, incluso mientras estamos trabajando, porque creemos que la educación y el conocimiento son claves para generar conciencia y respeto por la naturaleza”.

Infracciones

Las infracciones son elevadas al Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y derivan en multas para quienes no respetan la reglamentación vigente, el control existe y se aplica, pero lo más importante es que todos tomemos conciencia de que cuidar la Laguna de Gómez es cuidar el futuro de Junín, no queremos ver más bolsas de residuos con pejerreyes adentro tirados en los cestos de basura, ni tampoco en el espacio público, además tener en cuenta los límites habilitados de pesca, en nuestro Parque Natural comienzan en el anfiteatro y culminan en el inicio de la caída, también desde donde finaliza la caída hacia el camino a la Estación Hidrobiológica, donde se encuentra la caída está totalmente prohibido, invitamos a todos a tener esto en cuenta”, indicó el funcionario para culminar, recordando normativas y dejando recomendaciones pertinentes para quienes deseen practicar la pesca deportiva.

Fuente: Gobierno de Junín.