La ANMAT prohibió un aceite de oliva falsificado de una conocida marca porque es un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un aceite de oliva virgen extra marca Nucete tras confirmar que se trata de un producto falsificado, sin registros sanitarios válidos y con rotulado engañoso.

La decisión, oficializada mediante la Disposición 510/2026 publicda este jueves en el Boletín Oficial, rige en todo el territorio nacional y también alcanza a las plataformas de venta en línea.

ANMAT informa que, a partir de la Disposición Nº 510/2026, se prohibió el producto:

"Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete", en botella de 500 ml. elaborado y fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expectación F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina.

La medida fue tomada luego de un reclamo recibido ante esta Administración Nacional y confirmado por la empresa Agro Aceitunera S.A, titular del producto genuino, avisando que el producto identificado con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 es falsificado ya que difiere del sistema de codificación de la empresa. Por otro lado, la fecha de vencimiento del producto genuino tiene 2 años de validez.

Debido a que se trata de un producto ilegítimo, no es posible garantizar su calidad e inocuidad, por lo que se recomienda a la población que se abstengan de consumir el producto en cuestión. Asimismo, quienes lo tengan en su poder para su expendio deben cesar con su comercialización.

Imágenes comparativas entre el producto genuino y el falsificado





Qué irregularidades detectó el organismo sanitario

La investigación se inició luego de una denuncia por diferencias entre el envase sospechoso y el producto original. El análisis fue llevado adelante por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que consultó al elaborador legítimo.

La empresa involucrada, Agro Aceitunera S.A., informó que no fabrica ese producto, que desconoce su contenido y procedencia y que los datos consignados en la etiqueta no corresponden a registros propios. Según la ANMAT, el aceite utilizaba marcas y números de RNE y RNPA ajenos, lo que confirma su carácter apócrifo.

Por qué se ordenó el retiro inmediato del mercado

El organismo explicó que el producto infringe la Ley N.º 18.284 y el Código Alimentario Argentino al carecer de trazabilidad, no poder identificarse su establecimiento de origen y no garantizar condiciones seguras de elaboración. En ese marco, se dispuso su prohibición total para evitar riesgos para la salud pública.

Además, se notificó a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para asegurar su retiro de góndolas y canales digitales, y se incorporaron imágenes comparativas entre el producto genuino y el falsificado como respaldo de la medida.