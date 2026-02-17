Crece la cantidad de locales cerrados y en alquiler en el centro juninense

La situación del comercio en Junín al inicio de 2026 presenta un panorama preocupante ante el cierre de locales en el la zona centro. Si bien la situación no es nueva,el escenario se presenta muy complicado para el comercio juninense que debe afrontar un incremento en sus costos con una marcada baja en las ventas.

Junín Digital realizó un recorrido por las principales arterias del centro juninense, y la postal que se repite es la de los locales vacíos, en alquiler.

En ese sentido, un informe de la Sociedad Comercio e Industria (SCIJ) revela un escenario de incertidumbre: el 43% de los propietarios prevé una baja en la actividad para el primer trimestre de 2026. Solo un 20% se muestra optimista, mientras que el resto estima que el consumo se mantendrá estancado

El comercio y la industria en Junín enfrentan un panorama crítico a inicios de 2026, con un 43% de los comerciantes previendo una caída en las ventas para el primer trimestre. Esta tendencia se suma a los informes de 2024 y 2025 que mostraron una caída del consumo y de la actividad comercial, con cierres de negocios y un centro que se percibe con menos afluencia.

La caída del consumo y el aumento de costos (servicios, alquileres, salarios) han afectado la rentabilidad comercial, con caídas en ventas que en períodos anteriores llegaron a promediar un 30%

Informe nacional de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) detalla que, en noviembre de 2023 el sistema contabilizaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores, mientras que al cumplirse dos años del Gobierno de Javier Milei el número descendió significativamente a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

Como consecuencia de esta baja, se conoció que la pérdida neta fue de 21.938 unidades productivas (nombre que reciben las empresas) y 290.602 puestos laborales formales.

En cuanto a los números del informe, se conoció que los sectores más afectados corresponden al comercio, la industria y la construcción, aunque se destaca que el porcentaje numérico de empresas se mantiene en la misma proporción que años anteriores, ya que son las empresas jóvenes (34% de los cierres correspondió a firmas con menos de tres años) las más vulnerables a la situación.