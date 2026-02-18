Dolor por la muerte de una joven durante el Carnaval Artesanal

La ciudad de Lincoln, reconocida como la Capital Nacional del Carnaval Artesanal, atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de María Agustina Silva, integrante de la comparsa Nuevo Imperio. La joven, de 19 años, se descompensó mientras participaba del desfile y, pese a ser asistida de inmediato, no logró recuperarse. El fallecimiento ocurrió el sábado, aunque se conoció públicamente en las últimas horas.

Agustina había sido operada recientemente del corazón. Según contaron sus familiares a medios locales, los controles médicos posteriores habían dado resultados favorables. “Ella fue operada del corazón, pero estaba perfecta. Cuando fue al médico por los chequeos, salieron bien. El sábado entró a bailar en buen estado de salud”, aseguraron.

Vecina del barrio Norte, trabajaba cuidando a personas mayores y era una de las jóvenes más activas y queridas del carnaval linqueño. De acuerdo a los primeros informes, comenzó a sentirse mal al inicio del recorrido. Personal médico que se encontraba en el lugar la asistió rápidamente, pero su cuadro se agravó.

La noticia generó un fuerte impacto entre familiares, amigos y compañeros de comparsa, además de toda la comunidad carnavalera.

Desde la Municipalidad de Lincoln expresaron sus condolencias mediante un comunicado oficial. El intendente Salvador Serenal y su equipo acompañaron especialmente a su padre, Carlos Silva, trabajador municipal del área de Acción Social, y a sus seres queridos.

Por su parte, desde la comparsa Nuevo Imperio difundieron un sentido mensaje de despedida: “Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan difícil, enviándoles nuestro respeto y un abrazo sincero”.

El domingo por la noche, durante el inicio del desfile del Carnaval 2026, el locutor oficial dedicó unas palabras en su memoria. “Es un momento de homenaje, María Agustina Silva, por siempre en nuestros corazones. El Carnaval Artesanal de Lincoln y sus hacedores rinden homenaje a Agustina con este sentido recuerdo”, expresó. Las frases fueron seguidas por un cerrado y conmovedor aplauso del público, que acompañó en silencio el tributo a la joven comparsera.

