Intento de femicidio en Junín: una mujer en grave estado

A primeras horas de hoy, alrededor de la 1.30 de la madrugada, una joven de 29 años resultó baleada por quien sería su pareja, un hombre de 25, tras una fuerte discusión que protagonizaron en una vivienda ubicada sobre calle Chile al 150, casi Alsina.

La información publicada por el portal informativo somosradio, y da cuenta que el brutal ataque habría acontecido en presencia de los dos hijos de la mujer, uno de meses de vida y otro de alrededor de 2 años.

A partir de los disparos, los vecinos dieron aviso a la policía y logró detener al imputado, en tanto que la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal “Abraham Piñeyro”, donde hasta el momento se halla internada en el área de terapia intensiva, presentando un cuadro de gravedad.

La fiscal Fernanda Sanchez está a cargo de la investigación, en el marco de la causa judicial que fue caratulado como “femicidio en grado de tentativa”.

Fuente somosradio