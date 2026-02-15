Una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 5

Una camioneta y un camión protagonizaron un fuerte choque sobre la Ruta Nacional 5, en jurisdicción del partido de Mercedes, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia y la interrupción momentánea del tránsito.

Según detalla larazondechivilcoy, el siniestro se registró cuando una Chevrolet Captiva color que circulaba en sentido Suipacha–Mercedes, conducida por Lucas Nahuel Simerman, de 25 años, impactó contra la parte trasera del camión al que intentaba sobrepasar.

En el vehículo viajaban Candela Rolón, de 26 años, y dos hijos menores de 2 años, todos domiciliados en la ciudad de Olavarría.

El rodado de mayor porte embestido es un camión Volvo con semirremolque tipo cámara destinado al transporte de sustancias alimenticias guiado por Hilario Cristóbal Guillermo Alles, de 21 años, de nacionalidad brasileña.

Pese a la magnitud del impacto y a los daños materiales registrados, todas las personas involucradas resultaron ilesas, sin necesidad de traslados hospitalarios, siendo asistidas de manera preventiva en el lugar.

Trabajaron en el operativo personal de la Policía Comunal, efectivos de la Policía Vial, ambulancias del SAME y operarios de la concesionaria Corredores Viales, quienes realizaron tareas de señalización, asistencia y remoción de los vehículos para restablecer la circulación con normalidad. Fuente: Jorge Lasala.

