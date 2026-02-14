Vuelos nocturnos en el Aeródromo Junín: Desde el municipio dicen que "solo faltan detalles" para la habilitacion

Un avión sanitario de la Provincia de Bs. As., equipado con tecnología de última generación y un equipo médico altamente especializado, realizó un traslado de urgencia de una niña prematura de 32 semanas de gestación nacida en el Hospital de Pehuajó. Vía aérea llegó a Chacabuco, y luego vía terrestre, por la Ruta 7, hasta Junín, atento que el aeródromo de la ciudad no estaba operativo de forma nocturna.

Esta situación, advertida por Junín Digital, expuso la falta de funcionamiento del Aeródromo de Junín para vuelos de estas características. También, expuso al intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, quien a finales del año pasado había promocionado mediante un video la confirmación del retorno de los vuelos nocturnos que no es tal.

Luego del silencio del municipio funcionarios de la ANAC se hicieron presentes este jueves y viernes pasado para inspeccionar el estado de la pista del aeródromo y en especial el funcionamiento del balizamiento.

Como resultado de dicha inspección de este 12 y 13 de febrero, la ANAC indicó que el sistema de balizamiento está listo para usarse "después de las publicaciones aeronáuticas". Lo que da a entender dicho informe que hasta este momento el Aeródromo Junín no está habilitado para vuelos nocturnos, y deberá esperar a "las publicaciones correspondientes", ademas de "las acciones correctivas que se informarán."

Por otro lado, quien salió ahora a dar la cara por el municipio fue la secretaria de Servicios Públicos, Perla Casella, quien sin aportar documentación que certifique que el aeródromo está habilitado para vuelos nocturnos, aseguró al diario Democracia que tras la inspección de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) “las balizas funcionan y sólo faltan detalles”. Sin embargo no especificó a qué se refirió con "detalles"

Además la funcionaria municipal aclaró a dicho medio que como las balizas estaban funcionando bien, y que en "situaciones de emergencia, con aviso al jefe del Aeródromo se podrían realizar vuelos sanitarios nocturnos de emergencia”, no otro tipo de vuelo.

Lo cierto es que las declaraciones de la funcionaria municipal, deja en claro que la pista del aeródromo no está habilitada para vuelos nocturnos, y que eventualmente "podrían habilitarse" en caso de emergencia llamando al Jefe del Aeródromo, y eso que además se deberá contar con personal que opere la torre de control en ese momento. Situación que parece al menos engorrosa cuando se dispone de minutos para salvar una vida y se debe esperar todo ese trámite burocrático.