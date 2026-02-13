Una ciclista perdió la vida al ser embestida por un camión entre La Angelita y Ascensión

A la altura del km. 13 de la Ruta Provincial 45, entre las localidades de La Angelita y Ascensión, cerca de las 8:30, la conductora de una bicicleta perdió la vida en forma casi instantánea tras ser embestida por un camión.

Los primeros datos obtenidos dan cuenta que la víctima se desplazaba por la cinta asfáltica en el momento del impacto.

Inmediatamente se procedió a cortar la circulación vehicular en ese tramo de la ruta para permitir el trabajo de uniformados y de la Policía Científica.

Finalizada la labor y una vez retirado el cuerpo de la víctima se habilitó el tránsito.

Entre las medidas dispuestas por la fiscalía, se indicó la realización de una autopsia para luego entregar el cuerpo a sus familiares.