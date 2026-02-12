Provincia entregó una niveladora de arrastre en Saforcada

El intendente interino de Junín, Juan Fiorini, visitó la localidad de Saforcada donde participó de la presentación de una nueva niveladora de arrastre que se incorporará al parque automotor de la delegación municipal. La maquinaria fue entregada por representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad incluyó el acto formal de presentación de la herramienta vial y la recorrida por la localidad, en lo que fue una visita con fuerte impronta institucional y fotográfica.

Jonatan Sánchez Sosa, director de Logística e Infraestructura en Conectividad del Ministerio de Desarrollo Agrario, explicó que la articulación con el distrito de Junín comenzó tras el congreso sobre caminos rurales organizado por la revista Vial. “En ese contexto se decidió entregar una niveladora de arrastre que permitiera el mantenimiento y reparación de caminos en alguna de las localidades del distrito, entendiendo la importancia que esto tiene para el arraigo y la conectividad de la comunidad”, señaló.

Por su parte, Fiorini destacó que la maquinaria “se suma al parque automotor de la delegación municipal” y recordó que recientemente el Municipio incorporó un nuevo tractor. “Esto viene a dar respuesta a los vecinos, para que tengan mejor acceso y mejor transitabilidad”, expresó durante la actividad.

El jefe comunal interino indicó además que la decisión de destinar la herramienta a Saforcada se tomó porque en otras localidades el servicio ya estaba cubierto. “Nos viene muy bien porque va a ayudar en los caminos y accesos”, afirmó, agradeciendo a los funcionarios provinciales por la entrega.