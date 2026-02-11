Los jubilados de la mínima tendrán un aumento de $ 10.419 en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el porcentaje de incremento que recibirán los jubilados y pensionados durante el mes de marzo de 2026. Siguiendo el esquema de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ajuste responderá directamente al dato de inflación de enero de 2025, el cual fue oficializado por el INDEC este martes 10 de enero, que determinó que el alza se situó en 2,9%.

Este incremento, en sintonía con la variación de precios del primer mes del año pasado, impactará no solo en los haberes de quienes perciben la mínima, sino también en las escalas más altas y en las diversas Pensiones No Contributivas (PNC). De esta manera, el Gobierno nacional continúa con la política de ajustes automáticos, buscando que las prestaciones previsionales no pierdan terreno frente al avance de la canasta básica, aunque persisten los interrogantes sobre el poder de compra real ante el congelamiento de ciertos adicionales.

Para los beneficiarios del sistema previsional, el calendario de marzo traerá consigo una nueva base de cálculo. Si bien el haber base experimentará una suba nominal, la atención de los adultos mayores se centra en la continuidad de los refuerzos de ingresos, que se volvieron una pieza fundamental para alcanzar el piso mínimo de subsistencia en un contexto económico que, si bien muestra una desaceleración inflacionaria, sigue presentando desafíos para los sectores de ingresos fijos.

Aumento de las jubilaciones: cuánto se cobra en marzo

Con la confirmación del aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará de los $359.254,35 actuales a $369.673 a partir del próximo mes. Lo que representa un incremento de poco más de $10.000. A este valor se le debe sumar la continuidad del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que el Poder Ejecutivo decidió mantener pero que no sufrió actualizaciones en su monto nominal desde hace meses. En consecuencia, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $439.673 durante el tercer mes del año.

Por otro lado, los jubilados que perciben el haber máximo también verán reflejada la suba en sus cuentas bancarias. Para este grupo, que no percibe el bono de refuerzo, el techo de la escala previsional saltará de los $2.417.441 vigentes en febrero a un aproximado de $2.487.546. Es importante recordar que quienes superan el haber mínimo pero no llegan al tope establecido por la mínima más el bono, recibirán un proporcional de dicho refuerzo hasta alcanzar la cifra de $439.673, garantizando así una base común para todo el universo de beneficiarios.

En cuanto a las otras prestaciones de la ANSES, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en torno a los $295.593, que con el bono incluido llegará a un total de $365.593. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez también se ajustarán, quedando en un haber base de $258.664, totalizando $328.664 al sumar el refuerzo extraordinario. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social PAMI, que se calcula sobre el haber sin el bono.

El impacto del bono a jubilados congelado y las asignaciones familiares

Si bien el ajuste porcentual por inflación garantiza que el haber base no quede rezagado, el punto de conflicto sigue siendo el bono de $70.000. Al tratarse de un monto fijo que no se actualiza por la fórmula de movilidad, su peso relativo dentro del ingreso total de los jubilados es cada vez menor. Esta situación genera que el aumento real de bolsillo para quienes cobran la mínima sea ligeramente inferior al 2,9% anunciado, ya que el bono actúa como un componente que achata la pirámide previsional frente a los incrementos de precios.

Además de las jubilaciones, el incremento del 2,9% se trasladará automáticamente a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según los nuevos cálculos, la AUH pasará a ser de $132.839 por hijo, mientras que la asignación por hijo con discapacidad escalará hasta los $432.332. Estos valores son esenciales para miles de familias que dependen de la seguridad social, y sus fechas de cobro se regirán, como es habitual, por el calendario de pagos distribuido por terminación de DNI que la ANSES publicará en los próximos días.

En este marco, los beneficiarios deberán estar atentos a la actualización de los topes de ingresos para el cobro de asignaciones, los cuales también suelen ajustarse en paralelo a los haberes para evitar que trabajadores o pensionados queden fuera del sistema de seguridad social por recibir los nuevos aumentos.

