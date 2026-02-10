El balizamiento del Aeródromo no funciona y el municipio mantiene el silencio: La oposición exige respuestas

Un avión sanitario de la Provincia de Bs. As., equipado con tecnología de última generación y un equipo médico altamente especializado, que realizó un traslado de urgencia de una niña prematura de 32 semanas de gestación nacida en el Hospital de Pehuajó, tuvo que bajar en Chacabuco y llegar vía terrestre a Junín atento que el aeródromo de la ciudad no estaba operativo de forma nocturna.

Esta situación, advertida por Junín Digital, desnudó el relato de la gestión Petrecca -. Fiorini y desnudó cuáles son las prioridades del municipio. El promocionado video del intendente con pedido de licencia, Pablo Petrecca, confirmado el retorno de los vuelos nocturnos no es tal, y ahora la oposición exige que se den detalles al respecto.

Así lo adelantó la presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Maia Leiva, quien expuso sus sensaciones en las redes. "Petrecca dio un mensaje y muchos vecinos creyeron en su palabra. Marketing sobre el balizamiento, pero dudas sobre su habilitación", aseguró.

Y agregó: "La comunicación no reemplaza a la gestión. Vamos a pedir informe para transparentar la situación".



