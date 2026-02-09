Se presentó la lista Unidad Peronista con una amplia representación encabezada por Fernando "Turi" Burgos

Con una fuerte impronta de unidad, pluralidad y compromiso militante, se presentó oficialmente la lista Unidad Peronista, que competirá en el proceso interno del Partido Justicialista de Junín, encabezada por Fernando Burgos como presidente, Lucila Laguzzi como vicepresidenta y Javier Caliri como secretario general.

La nómina se caracteriza por su carácter amplio y representativo, integrando a compañeras y compañeros provenientes de distintos espacios del peronismo local como La Corriente, MDF, La Cámpora, la Unidad Básica Mayor Arrieta, dirigentes territoriales, militantes independientes, referentes gremiales y sociales, así como una combinación de dirigentes jóvenes, cuadros con trayectoria y experiencia, como así también el último ganador de la elecciones a concejales de Junín, Fernando "Turi" Burgos.

Desde Unidad Peronista destacaron que la lista expresa “un verdadero síntesis del peronismo juninense”, construida desde el diálogo y la voluntad de trabajar colectivamente para fortalecer al partido y recuperar su protagonismo en la ciudad.

“La conformación de esta lista es el resultado de un proceso de escucha y encuentro entre distintos sectores, con un objetivo común: volver a poner al peronismo de Junín al servicio de las necesidades de nuestra comunidad. Lamentamos que haya otras listas, que no se haya logrado una unidad total, pero entendemos que no todos tenemos las mismas prioridades y objetivos”, señalaron.

Integrantes de la lista Unidad Peronista

Presidente: Fernando Burgos

Vicepresidenta: Lucila Laguzzi

Secretario General: Javier Caliri

Secretarías:

Administrativo y de Actas: Néstor Abel Vera

Organización: Florencia Müller

Formación Política: Lucas Luciano Lavitola

Desarrollo Humano: Pablo Palioff Nosal

Relaciones: Oscar Alberto Carreras

Finanzas: Romina Paola Fernández

Cultura y Comunicación: Paula Andrea Díaz

de la Mujer: Analía Natalia Lorena Cernadas

Asuntos Gremiales: Virginia Bustamante

de la Juventud: María Florencia Alonso

Derechos Humanos: Juan Manuel Pavón

Técnico Profesional: María Cadenas

Discapacidad: Francisco Ignacio Policastro

Vocales:

Carlos Miraglia, Adriana Paolizzi, Héctor Lovizzio, Susana Opazo, Emmanuel Perchante, Delia Capone, José Corvaro, Laura Castillo, Pablo Sosa, Alejandra Orona, Carlos Sosa, Susana Maranzana, Sergio Jaule y Silvia Alcolea.

Congresales

Lautaro Mazzutti, Natalia Barco, Yaser Ale, Gabriela Franco, Matías Baztarrica y María Teresa Labolita. Suplentes: Jorgelina Illescas, Leandro Carmuega, Florencia Pallero, Mario Scorsetti, Luz Belén Sidra y Matías Castro.

Fernando Burgos

El candidato a presidente de la Consejo del Partido Justicialista de Junín, Fernando "Turi" Burgos, luego de la presentación de la lista, manifestó que "Unidad Peronista nace con la vocación de reconstruir la unidad del movimiento, fortalecer la participación de la militancia y consolidar un peronismo abierto, plural y con raíces en el territorio. Tenemos un trabajo muy grande para hacer que para volver a motivar a muchos dirigentes, militantes y afiliados que se alejaron del partido".

Además, Burgos sostuvo que "queremos darle una nueva impronta al partido, que tenga una agenda de trabajo local, articulación y fortalecimiento las Unidades Básicas, debatiendo los temas de preocupación de los vecinos de la ciudad para encontrar y proponer las mejores soluciones".

"El Partido tiene que ser una usina de ideas y un lugar de encuentro desde donde se pueda construir una alternativa electoral para el 2027, generando un espacio amplio que represente los intereses de los vecinos", cerró Burgos.