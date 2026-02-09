Habrá internas en el Peronismo de Junín

Finalmente en la noche de este domingo trascendió que finalmente serían tres las listas que competirán por la conducción del PJ en Junín.

Por un lado, estará la nómina de "Unidad Peronista", que encabeza el concejal de Fuerza Patria y dirigente del Frente Renovador, Fernando “Turi” Burgos, pero que la integran también dirigentes del MDF, La Cámpora y La Corriente.

Otra de las listas la encabeza el sirigente sindical Claudio Camilo, secretario adjunto del gremio de trabajadores municipales.

Mientras que la tercera lista lleva como cabeza de nómina a Cristina Tejo, ex concejal y actual directora asociada del Hospital Interzonal de Agudos "Abraham Piñeyro".