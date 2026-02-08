Lincoln ya vive y disfruta al ritmo de su Carnaval Artesanal

Este viernes y sábado el Carnaval Artesanal de Lincoln comenzó a disfrutar de su edición 2026 con dos noches que sacaron a relucir el brillo, color y la alegría que únicamente esta fiesta sabe brindar. Con un excelente marco de público, los desfiles del viernes 6 y del sábado 7 de febrero concentraron más de 140 motivos, respectivamente, en un corsódromo que volvió a despertar los aplausos y la sorpresa de miles de espectadores que fueron partícipes de este mega evento. Valentina Márquez, el viernes, y Mario Luis, en la noche del sábado, fueron los que pusieron el toque de música necesario para desatar la fiesta de “Momo”.

Como ya es costumbre, la Capital Nacional del Carnaval Artesanal volvió a recibir a miles de espectadores que disfrutaron de un arranque en el que las carrozas, cabezudos, máscaras sueltas, carros musicales, atracciones mecánicas, batucadas y comparsas aseguraron un desfile incesante que se extendió por casi 5 horas continuas.

El cierre de la primera noche contó con un arrasador show de Valentina Márquez, que trajo todo el empuje cuartetero al suelo linqueño. En tanto, en la madrugada del domingo, Mario Luis “El rey de la cumbia santafesina” conquistó los corazones de todo el público que se concentró sobre el escenario mayor del carnaval “Héctor Serazzi”.

Este domingo 8 de febrero, el Carnaval de Lincoln -evento que es organizado por la Municipalidad de Lincoln- continuará con su tercera noche de desfile y las presentaciones de batucada Shembé, AMALAS, las comparsas G.R.E.S Chimichurri, Nuevo Imperio, G.R.E.S Emperadores, La Fusión, Fénix, Caú Caú Mixto,

la batucada Samba’ E, G.R.E.S Unido Do Samba, Venecianos y el carro musical “No va Pa’l Mar”. El cierre de este gran fin de semana será con un show exclusivo de Rusherking.

En tanto, el miércoles 11 y el jueves 12 desde la 21 horas, a través de la pantalla de la TV Pública, podrá verse un resumen con lo mejor del sábado y el domingo.