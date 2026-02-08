Se conoció la identidad de la víctima fatal del trágico accidente en Ruta 65

Como fuera informado, por causas que se establecerán, colisionaron una camioneta Toyota Hilux conducida por Claudio Ponce, de 38 años, vecino de la ciudad de Chacauco y un Renault Fluence manejado por Lionel Berzaghi y que iba acompañado por Sharon Solange Sosa de 26 años-

Según publica el portal junin24, la joven perdió la vida en el acto mientras que los conductores de ambos rodados fueron trasladados en ambulancias del SAME y de Intermed, con lesiones de gravedad hacia el Hospital Interzonal General de Agudos.

Si bien habrá que esperar los informes de las pericias que realizó personal de Policía Científica, se estima que el choque fue prácticamente frontal.

La ruta debió ser cortada a la circulación ya que por un lado, la camioneta había quedado detenida sobre la cinta asfáltica, con daños importantes en frente y tren delantero mientras que el Renault, en la banquina –mano Arenales- Junín.

Fuente: con información publicada por junin24 y foto laverdad