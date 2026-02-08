Quedó inaugurada la muestra “Impresiones” sobre joyería contemporánea

El pasado viernes por la tarde se llevó a cabo la apertura oficial de esta propuesta cultural en las instalaciones de Museo Histórico (Quintana y Newbery), cuya autoría pertenece a la artista juninense Hebe Argentieri, quien agradeció al área de Cultura del Gobierno De Junín por la oportunidad brindada para exponer sus obras allí. Participaron amigos, familiares y conocidos de la autora, como también vecinos de la comunidad que se acercaron para disfrutar de esta propuesta innovadora.

La muestra “Impresiones” marca un recorrido por distintas series de obra de joyería contemporánea, articuladas por ejes conceptuales que atraviesan la producción de Argentieri como género, territorio y ambiente. A partir del uso de múltiples materialidades y morfologías, la exposición explora distintas dimensiones de estas problemáticas, mientras que las piezas evocan paisajes y escenas habilitando lecturas sensibles y afectivas sobre el territorio compartido.

Tras la inauguración oficial, Hebe Argentieri, artista responsable de la muestra “Impresiones”, manifestó: “Estoy muy contenta por esta oportunidad que me brindaron para concretar esta muestra sobre joyería contemporánea, la cual está compuesta por diferentes series de producciones que son de mi obra y que realicé a lo largo de los años”, y agregó: “Todas las series están conectadas por temas que me convocan como género, identidad y territorio y demás”.

Seguidamente, Argentieri declaró que “quiero agradecer a Belén Rodríguez que me ayudó un montón para el montaje de la exposición y por la buena predisposición para que podamos llegar a esta apertura en tiempo y forma”. Luego, expresó que “tuve la posibilidad de exponer en distintos lugares, pero es muy reconfortante poder hacerlo en el Museo Histórico y con esta propuesta individual en mi ciudad”.

Asimismo, indicó: “Agradezco también a la Dirección de Cultura por el buen trato recibido y la amabilidad, apenas les acerqué la idea de llevar a cabo esta muestra me dijeron que sí y colaboraron con todo lo necesario para que el proyecto se concrete”, y agregó: “Invitamos a toda la comunidad a que vengan a recorrer la muestra que estará vigente en el Histórico hasta marzo y también pronto se organizarán actividades especiales para complementar”.

Además, Hebe Argentieri profundizó en la faceta artística de la joyería contemporánea y remarcó: “La joyería de arte constituye una expresión artística y una forma de arte portable donde se trabajan los materiales para transformarlos, y cuyo valor no está en el material que puede ser plata, oro o piedras, sino que lo central es la expresión”. Igualmente, explicó que “es una forma de lenguaje que tiene conexión con el cuerpo y en lo personal me resulta muy gratificante poder difundir este arte contemporáneo en Junín”.

Por su parte, Guillermo Paulucci, director de Cultura del Municipio, señaló que “muchas veces se asocia la joyería a lo decorativo, pero en realidad se trata de un arte y esta muestra ‘Impresiones’ tiene toda una narrativa por medio de lo que contó Hebe con la conexión de las series de producción a través de temas que les son muy convocantes”, y completó: “Nos pareció una propuesta muy interesante y novedosa para llevar adelante y enseguida nos pusimos a disposición cuando nos presentó la idea para poder realizarla”.

Paulucci también comentó que “el Museo Histórico por lo general suele tener otro tipo de iniciativas, pero nos pareció el lugar más acorde para concretar esta exposición y estamos felices por Hebe y el acompañamiento que tuvo para esta inauguración”. Posteriormente, invitó “a todos los vecinos a que vengan a disfrutar y apreciar el arte de la joyería contemporánea, y conozcan a la artista juninense responsable por medio de su obra”.

Fuente: Gobierno de Junín