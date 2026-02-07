Tres detenidos por el millonario robo en Villa Belgrano: Recuperan dinero en efectivo y dólares

Una minuciosa investigación llevada adelante por los efectivos del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, con el apoyo de la Comisaría Segunda, permitió esclarecer en las últimas horas un cuantioso robo ocurrido bajo la modalidad de «escruche» en el barrio Villa Belgrano.

El hecho, que se encontraba bajo la órbita de la UFI N° 1, se había iniciado tras la denuncia por la sustracción de una cifra significativa de dinero en efectivo. A partir de allí, el trabajo conjunto entre los pesquistas y la fiscalía permitió recolectar pruebas clave para identificar a los responsables.

Los operativos y las capturas

Con las órdenes de allanamiento otorgadas por el Juzgado de Garantías, los uniformados irrumpieron primero en un domicilio de la Avenida San Martín al 1200, en el barrio Emilio Mitre. Allí fueron aprehendidos un joven de 29 años y una mujer de 22, quienes habrían actuado como colaboradores directos de la autora del ilícito. En este lugar se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para la causa.

Simultáneamente, un segundo procedimiento tuvo lugar en una vivienda de las inmediaciones de Sargento Cruz entre Pasteur y Rioja, en el barrio Bicentenario. Este operativo arrojó resultados «altamente positivos», ya que se logró la aprehensión de la autora material del hecho, una mujer de 47 años, informaron fuentes policiales y de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín.

Recupero del botín

Lo más destacado del operativo fue el hallazgo de una importantísima suma de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares, que coincide con lo denunciado por la víctima de Villa Belgrano.

Los tres involucrados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de «Hurto». Con estas detenciones, la policía da por desarticulada la conexión que operó en este golpe, devolviendo parte de la tranquilidad al vecindario afectado.

Fuente junin24