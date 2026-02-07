Fiorini presente en el lanzamiento del libro «El Changuito de los sueños»

Se llevó a cabo un evento especial en las inmediaciones del “Club de Ropas” para el lanzamiento del libro “El changuito de los sueños” escrito por el juninense Baltasar Pulido, y con la presencia del intendente municipal Juan Fiorini quien felicitó al autor por el logro conseguido. “Agradezco a todos por las muestras de cariño y el apoyo recibido”, afirmó Pulido.

“El changuito de los sueños” es un libro en formato de crónica en el que el autor reúne distintas experiencias y vivencias en su viaje por distintos países del mundo a lo largo de 10 años, con el punto cúlmine del Mundial de Qatar 2022 donde el juninense dijo presente y pudo ver a Messi levantar la Copa del Mundo.

Qué contiene el libro

Al respecto, Baltasar Pulido, autor del libro “El changuito de los sueños”, agradeció al intendente Fiorini por la presencia en el evento y manifestó: “El libro comprende toda una serie de vivencias de viaje por el mundo durante una década, es una forma de expresar en palabras todas las experiencias acumuladas junto a un grupo de amigos y me pone muy contento poder compartirlo con la comunidad”.

Seguidamente, Pulido indicó que “el libro contiene experiencias vividas a lo largo de 10 años, incluida obviamente la vivencia más fuerte de todas que fue la del Mundial de Qatar 2022 y también otra anécdota muy profunda y linda que viví en Nápoles, en donde compartí momentos muy lindos con el pueblo y agradecidos porque me hicieron sentir como en casa”. También mencionó que “el libro está escrito en formato de crónica, con un lenguaje muy simple y con muchos momentos coloridos, de risa y picardía, así que ojalá que les guste”.

Asimismo, el autor de la obra hizo alusión a su experiencia como juninense recorriendo el mundo y remarcó que “fue algo realmente muy lindo y enriquecedor, de alguna manera pude llevar a Junín a distintas partes del mundo y lo más lindo de todo fue la hospitalidad que recibimos y el hecho de sentir que teníamos las puertas siempre abiertas”.

"Se generó una movida muy linda para la presentación del libro, con una choripaneada, barra de tragos y música en vivo y quiero agradecer a todos por las muestras de apoyo y el cariño recibido”, afirmó Pulido.

Fiorini: «Son vivencias de un juninense por el mundo»

A su turno, el intendente municipal Juan Fiorini expuso que “quisimos acompañar a Baltasar en el lanzamiento de su libro, recuerdo cuando estaba en Qatar en el momento en que se disputaba el Mundial de Fútbol y fue noticia en todos los medios nacionales y las redes sociales por una anécdota que está plasmada en el libro”.

El jefe comunal también aseguró que “son vivencias de un juninense por el mundo, que nos representó en distintos lugares y que pudo concentrar todo eso en un libro, así que invitamos a los vecinos a adquirir el suyo”.

Además, Fiorini expresó que “se generó una movida muy linda para acompañar el lanzamiento del libro de Baltasar y como Gobierno quisimos estar presentes para felicitarlo por el logro, y ayudar a difundir la obra para que más juninenses la puedan comprar”.