Confirman nueva fecha para la llegada del Camión de Lácteos y Pastas a Junín

El Camión de Lácteos y Pastas de la Red Precios Justos llegará nuevamente a Junín este sábado 7 de febrero, desde las 10 horas, en la Unidad Básica ubicada en Rivadavia 1276, con una amplia variedad de productos a precios accesibles y de marcas reconocidas.

La iniciativa, que recorre distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, ofrecerá en esta oportunidad productos lácteos, pastas frescas y secos de marcas de primera calidad como La Serenísima, Gandara y La Suipachense, entre otras.

Entre las promociones destacadas, se ofrecerá un combo especial que incluye: dos paquetes de tapas para empanadas, dos paquetes de tapas de pascualina, un kilo de ravioles, un paquete de ñoquis o fideos, un litro de leche, un litro de yogur y un postrecito, todo a un valor promocional de $11.000.

Además, el listado de precios individuales será el siguiente: un litro de leche a $1300, un litro de yogur a $1600, cinco postrecitos a $2900, cinco yogures batidos a $2900 y seis yogures con cereales a $4800.

Los 400 gramos de manteca tendrán un valor de $4000, dos unidades de dulce de leche $4200 y queso crema por dos unidades $5000.

En cuanto a quesos, el kilo de Mar del Plata costará $13.000, el kilo de cremoso especial $6100 y el reggianito $13.000.

También se podrán adquirir pastas a precios populares: un paquete de torteletis $1950, un paquete de fideos $1750, un paquete de ñoquis $1550, un kilo de ravioles $3100, un paquete de capelleti $1950 y un paquete de sorrentinos $1950.

Otros productos disponibles serán: tres tapas de pascualina por $3800, un tubo rotisero $5000, cinco docenas de tapas de empanadas $4200, tres paquetes de salchichas por seis unidades $3200, diez prepizzas $6800 y tres panes lactales chicos por $5000.

Desde la organización recordaron que la venta se realizará hasta agotar stock y que la atención será, como siempre, por orden de llegada.