Detuvieron a un joven por una estafa con neumáticos usando el nombre de Fernando Chiófalo

En las últimas horas, un operativo policial realizado en Chacabuco culminó con la aprehensión de un joven de 23 años que intentó concretar una importante estafa bajo una modalidad que ya había encendido las alarmas en la región. Según informaron, la maniobra consistió en el uso de la identidad de Fernando Chiófalo, presidente del Club Sarmiento, para adquirir ocho neumáticos de camión de manera fraudulenta.

El operativo en Chacabuco

El hecho comenzó en la firma “Neumáticos del Norte”, de Junín. El propietario del comercio recibió mensajes de WhatsApp de un número desconocido que utilizaba la foto de perfil del dirigente deportivo para realizar el pedido. Tras sospechar de la veracidad del contacto, el comerciante dio aviso inmediato a la DDI Junín y a la UFIyJ de turno.

Para dar con los responsables, se permitió que la mercadería fuera cargada en un flete y se inició un seguimiento discreto por parte de la policía. La vigilancia y el seguimiento por ruta llevaron a los efectivos hasta la intersección de las calles Mendoza y Artigas, en Chacabuco, donde finalmente interceptaron el vehículo y desactivaron la maniobra.

