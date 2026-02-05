Posible cierre de la sucursal del Hipotecario en Junín: Piden encuentro con Fiorini

Días atrás, el Banco Hipotecario confirmó el cierre de su sucursal en Tandil, en el marco de una amplia reestructuración que traería consecuencias en la ciudad.

Esto se debe a que la sucursal juninense del banco también podría cerrar sus puertas, dejando 5 empleados sin trabajo y cientos de clientes sin un servicio fundamental.

Ante este escenario, y en medio de múltiples gestiones del titular del gremio de la Bancaria en la ciudad, Abel Bueno, ahora los representantes gremiales buscan concretar un encuentro con el intendente interino, Juan Fiorini, para ver si puede realizar alguna gestión para frenar el cierre.