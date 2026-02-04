La configuración de la identidad cultural de una ciudad se asienta, a menudo, en estratos de memoria que el tiempo tiende a invisibilizar. En la intersección de la historia institucional y la vanguardia estética, la figura de Telésforo Chávez —primer preceptor oficial de Junín— y la actividad de HOTEL DADA Base de Arte Correo y Poesía Visual revelan una singular genealogía vinculada a la pedagogía, la gestión del territorio y la circulación de la palabra escrita.

La institucionalización del saber

La llegada de Chávez a Junín en febrero de 1861, bajo el mandato del Departamento de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, marcó el inicio de la "enseñanza disciplinada" en la región. Su informe del 19 de febrero, donde consigna la inscripción de treinta y cinco alumnos a pocos días de su arribo, constituye un documento fundacional. Este gesto de relevamiento y sistematización del conocimiento encuentra un correlato contemporáneo en la labor de HOTEL DADA, que opera como un centro de investigación y archivo de poéticas experimentales, transformando el hecho educativo en una experiencia estética y crítica.

De la Posta al Mail Art: Una continuidad técnica

Uno de los hitos de la gestión de Chávez como Juez de Paz (1862-1863) fue la implementación de un nuevo Camino Real y una posta de correos. En términos sociológicos, Chávez no solo administró justicia, sino que garantizó la conectividad física del partido.

Hoy, HOTEL DADA habita la calle que rinde homenaje al maestro, resignificando el concepto de "posta". A través del Arte Correo, el espacio recupera el sistema postal como soporte artístico, estableciendo una red de intercambio internacional que desafía las lógicas del mercado del arte. Allí donde Chávez proyectaba caminos para el tránsito de mensajeros, la galería establece flujos de circulación para la poesía visual y el arte correo, manteniendo vigente la función del servicio postal como herramienta de vinculación humana.

Justicia histórica y archivos de memoria

Pese a su relevancia como municipal y magistrado, la historiografía local señala que Chávez falleció en 1868 en condiciones de vulnerabilidad y olvido. La radicación de un espacio de vanguardia como HOTEL DADA en la arteria que lleva su nombre propone una reparación simbólica. A través de la documentación y la visibilización de estas conexiones, la galería trasciende la mera exhibición de obra para convertirse en un dispositivo de memoria activa.

En conclusión, la relación entre Telésforo Chávez y HOTEL DADA no es una coincidencia geográfica, sino una convergencia de misiones: la construcción de comunidad a través del lenguaje, la apertura de horizontes pedagógicos y la convicción de que la palabra —ya sea en un registro de asistencia escolar de 1861 o en una pieza de poesía visual de 2026— es el instrumento primordial para habitar y transformar el territorio.