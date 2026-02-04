Frustran un plan para concretar masacres en escuelas bonaerenses y jujeñas

Una investigación judicial iniciada por un alerta del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) de los Estados Unidos permitió frustrar una serie de ataques contra escuelas, que eran planificados por dos menores, oriundos de las provincias de Buenos Aires y Jujuy.



El aviso de las autoridades norteamericanas permitió poner a la Justicia argentina sobre la pista de los dos adolescentes que venían realizando publicaciones de carácter racista y antisemita en redes sociales, y que anticipaban posibles ataques a colegios.



El FBI contactó al fiscal Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), y éste dio aviso a la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Por indicación del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, el DUIA rastreó el origen de los mensajes y determinó la ubicación de los dos usuarios. Uno de los menores estaba ubicado en Miramar, provincia de Buenos Aires, y el otro, en La Quiaca, Jujuy.



Además de ambos domicilios, la Policía identificó otros dos, relacionados con la investigación, ubicados en los partidos bonaerenses Quilmes y San Martín, en el conurbano bonaerense.



Todos los domicilios identificados fueron allanados en forma simultánea. El operativo derivó en el secuestro de municiones, cuchillos de caza, computadoras y teléfonos celulares y material con simbología nazi, entre otros elementos.



La investigación sigue. Las autoridades procuran determinar qué grado de planificación tenían los posibles ataques, si había otras personas partícipes del plan y si existe alguna relación con grupos terroristas o extremistas del país o el exterior.



Como medida preventiva, se dispusieron medidas de resguardo y prevención en las escuelas que podían encontrarse entre los blancos de los ataques.



La causa judicial quedó caratulada como “intimidación pública”.

Fuente latecla