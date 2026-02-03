Los Jóvenes de La Libertad Avanza Junín se preparan para el primer campamento provincial de la Juventud

Del 6 al 8 de febrero, los Jóvenes de La Libertad Avanza Junín llevarán adelante el primer campamento provincial de la Juventud en la Laguna de Gómez, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre jóvenes que comparten los valores y principios de la libertad.

La jornada contará con la presencia de la diputada provincial Geraldine Calvella, coordinadora de la Juventud a nivel provincial; de Nicolás Felice, jefe de la Oficina de ANSES Chivilcoy, coordinador de la Juventud de la Cuarta Sección Electoral; y de Victoria Castelli, coordinadora de la Juventud local.

Durante el encuentro se desarrollarán actividades de integración, formación e intercambio de ideas, incluyendo instancias recreativas, debates y espacios de reflexión.